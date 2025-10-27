Prima pagină » Știri externe » Bărbatul care și-a refăcut fața cu ajutorul tehnologiei 3D. ”Nu este cel mai plăcut proces”

27 oct. 2025, 19:24, Știri externe
Un bărbat din orașul Devon, Marea Britanie, care în urma unui accident rutier cauzat de un șofer beat, și-a pierdut jumătate de față, a primit o proteză facială realizată cu tehnologie 3D. Inovația medicală i-a redat curajul să se arate din nou public. 

Dave Richards, în vârstă de 75 de ani, se afla la o plimbare cu bicicleta alături de prieteni, în apropiere de casa lui a fost implicat într-un grav accident rutier pe șoseaua A303, în iulie 2021.

Impactul a fost atât de puternic încât bărbatul a fost târât sub mașină și a suferit răni cumplite la spate și pelvis, precum și multiple fracturi de coaste. A fost transportat de urgență la Spitalul Regal din Bristol, unde medicii i-au spus că este un miracol că a supraviețuit.

Richards a suferit arsuri de gradul trei pe o parte a feței, răni care i-au distrus pielea, mușchii, ochiul și o parte din gât. Medicii au fost nevoiți să îi îndepărteze ochiul și să acopere zona afectată cu o grefă de piele.

„Chirurgii au încercat să-mi salveze ochiul, dar au fost îngrijorați că infecția s-ar putea răspândi prin nervul optic până la creier, așa că au decis să-l îndepărteze”, a povestit el, potrivit Daily Mail. „Apoi s-a luat decizia de a face un transplant de țesut, cu artere și vene conectate la gât, pentru a acoperi complet partea afectată a feței”.

O nouă speranță la o viață normală prin tehnologia 3D

După mai multe intervenții chirurgicale de recuperare, Dave Richards a fost trimis la Reconstructive Prosthetics, care tocmai deschisese Bristol 3D Medical Centre, primul centru din Marea Britanie care integrează scanarea, proiectarea și imprimarea 3D în același loc, în cadrul NHS.

„Eram interesat de posibilitățile acestei tehnologii. Când a apărut opțiunea 3D, s-a deschis o lume întreagă de oportunități”, a spus el.

Bărbatul descrie experiența ca fiind „ireală”, dar esențială pentru procesul său de vindecare. „Nu este cel mai plăcut proces, s-au făcut mulaje și amprente de ceară, numeroase fotografii și modele aplicate direct pe față. La început mă simțeam foarte vulnerabil și evitam contactul cu lumea. Mi-a luat mult timp să mă simt confortabil cu propria imagine, dar am făcut progrese mari. Mi-am dorit să găsesc orice soluție care să-mi redea încrederea”.

