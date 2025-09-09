Experimentul inedit al unei tinere din Oradea: a crescut pui de găină la etajul 9 al complexului rezidențial în care locuiește

O orădeancă a isterizat internetul, după ce în balconul ei 9, au fost filmați șapte pui găină. Tânăra spune că a vrut să facă un experiment: și-a cumpărat incubator și ouă de la un crescător de păsări, apoi a urmărit evoluția vietăților. După ce imaginile s-au viralizat, a donat puii unei cunoștințe.

Pufoși, drăgălași și teribil de gălăgioși. Micii puișori au cucerit internetul. Atât de jucăuși sunt încât ai crede că se zbenguie toată ziua printr-o bătătură de la sat, numai că, surpriză, înaripatele nu-s crescute la sol, ci la etajul 9 dintr-un complex rezidențial din Oradea. Tania, stăpâna lor, le-a improvizat un coteț în balcon: cu nisip, pietriș și chiar un petic de gazon, ca să le aducă un strop de natură între betoane. Ba mai mult, i-a lăsat să moțăie pe canapea.

Profitând de faptul că lucrează de acasă pentru o companie din SUA, Tania spune că a vrut să facă un experiment. Iar povestea a început cu 10 ouă fertilizate, cumpărate de la un crescător. Le-a incubat în bucătărie timp de 21 de zile, iar 7 puișori au spar coaja.

Cineva i-a filmat și i-a pus pe Tik Tok. Când a văzut câtă vâlvă fac în online, Tania i-a donat unei cunoștințe de la țară. Aveau câteva săptămâni deja, așa că nu s-a dezlipit ușor de ei. Vecinii oscilează între amuzament și uimire. Imaginile virale au atras și atenția polițiștilor locali. Totuși, povestea are final fericit: cum Tania a donat puișorii, iar plângeri nu sunt, cel mai probabil, va primi doar un avertisment, potrivit Știrile Kanal D.

