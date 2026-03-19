Experții au decis: acesta este cel mai sănătos ulei pentru gătit

Alegerea uleiului de gătit poate fi confuză, având la dispoziție numeroase opțiuni: ulei de măsline, avocado, cocos, floarea-soarelui sau alte uleiuri vegetale. Specialiștii în nutriție atrag atenția că nu toate uleiurile sunt la fel din punct de vedere al sănătății: unele sunt benefice, altele pot fi dăunătoare dacă sunt folosite frecvent sau la temperaturi ridicate.

Uleiul de măsline extravirgin, recomandarea numărul unu

Experții au identificat uleiul de măsline extravirgin (EVOO) drept cea mai sănătoasă alegere pentru gătitul zilnic. Acesta poate fi folosit pentru sotare, coacere sau prăjire ușoară și nu este limitat doar la salate sau sosuri.

„Uleiul de măsline extravirgin presat la rece este potrivit pentru majoritatea preparatelor zilnice, dar și pentru dressinguri și finishing-ul preparatelor”, a explicat Erin Viljoen, nutriționist la W-Wellness, conform Express.co.uk.

Aliza Marogy, nutriționist clinic și fondatoare a Inessa, subliniază că uleiul de măsline a avut odată reputația că ar deveni „toxic” la încălzire, dar acest mit este depășit.

„Este ideal pentru sotare, coacere și prăjit ușor; eu îl folosesc frecvent acasă pentru majoritatea preparatelor”.

Dr Sarah Schenker, dietetician, spune:

„Uleiul de măsline extravirgin este destul de stabil la majoritatea temperaturilor de gătit, dar uleiul de avocado trebuie folosit pentru preparate la temperaturi ridicate și are un profil de grăsimi similar cu EVOO, conținând chiar mai multă vitamina E”.

Beneficiile pentru inimă și creier

EVOO se remarcă prin nivelul ridicat de grăsimi mononesaturate, benefice pentru inimă, creier și digestie. De asemenea, conține polifenoli, antioxidanți care reduc stresul oxidativ și inflamația.

„În general, uleiul de măsline extravirgin este cea mai sănătoasă alegere datorită proporției mai mari de grăsimi mononesaturate (bune pentru inimă, antiinflamatorii, benefice pentru creier și digestie, îmbunătățesc sensibilitatea la insulină), care sunt mai stabile la încălzire și mai puțin predispuse la oxidare. Fiind extravirgin, nu este rafinat și conține o cantitate semnificativ mai mare de polifenoli (antioxidanți), în special oleocanthal și oleacein, care altfel s-ar pierde în procesul de rafinare”, a spus Dr Schenker.

Alternative pentru gătit la temperaturi ridicate

Pentru prăjire sau coacere la temperaturi mari, uleiul de avocado este recomandat datorită stabilității termice și profilului similar de grăsimi sănătoase. Nutriționiștii atrag atenția că uleiurile rafinate din semințe, precum floarea-soarelui sau porumb, sunt mai predispuse la oxidare, ceea ce poate provoca inflamație și substanțe nocive.

„Uleiul de avocado este în mare parte compus din grăsimi mononesaturate, care reduc inflamația și protejează sănătatea inimii prin scăderea colesterolului LDL și creșterea HDL. De asemenea, este o sursă bună de antioxidanți, inclusiv luteină, benefică pentru sănătatea ochilor. Uleiul de avocado rafinat poate rezista la temperaturi ridicate fără oxidare și, datorită gustului său neutru, este o opțiune excelentă pentru prăjit”, a explicat Aliza Marogy.

Ce uleiuri trebuie evitate

Experții recomandă reducerea sau evitarea uleiurilor bogate în grăsimi saturate (unt, ghee, untură, ulei de palmier sau cocos) și a uleiurilor rafinate din semințe, care pot fi instabile la temperaturi ridicate.

Steve Bennett, specialist în sănătate, avertizează:

„Uleiurile vegetale industriale, floarea-soarelui, porumb, soia, conțin cantități mari de omega-6 și pot provoca inflamație cronică. Folosirea uleiului la temperaturi peste punctul său de fum poate produce transgrăsimi și compuși carcinogeni”.

Bailyn Fields, director de vânzări la Boomer Benefits, adaugă:

„Cele mai nesănătoase uleiuri sunt cele bogate în grăsimi saturate, care cresc colesterolul LDL: unt, ghee, untură, ulei de palmier și cocos. Uleiurile reutilizate sau supraîncălzite pot forma substanțe dăunătoare, așa că evitați prăjirea repetată cu același ulei”.

