Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov”, după controversele despre OZN-uri și extratereștrii

Guvernul Statelor Unite a înregistrat domeniul oficial „aliens.gov” în registrul federal .gov, generând speculații la nivel politic și mediatic despre o posibilă publicare viitoare de documente oficiale legate de extratereștrii și fenomene aeriene neidentificate (UAP/UFO).

Domeniul aliens.gov și speculațiile publice

În data de 18 martie 2026, un sistem automatizat a semnalat că aliens.gov a fost adăugat în registrul oficial.gov, controlat de Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură din SUA (CISA). Domeniul este listat ca fiind parte a Biroului Executiv al Președintelui, dar nu afișează nicio pagină activă sau scop public anunțat.

Acest lucru a reaprins speculația publică despre posibilitatea ca domeniul să fie folosit pentru divulgarea documentelor guvernamentale privind UFO‑urile sau chiar „viața extraterestră”.

Președintele Donald Trump a anunțat la sfârșitul lunii februarie că va direcționa Pentagonul și alte agenții federale să înceapă procesul de identificare și publicare a dosarelor guvernamentale legate de extratereștri, fenomene aeriene neidentificate și obiecte zburătoare neidentificate, conform Forbes.

El a descris subiectul ca fiind „extrem de interesant și important” și a spus că se bazează „pe interesul extraordinar manifestat de public”.

Trump a comentat și declarațiile recente ale fostului președinte Barack Obama, susținând că Obama „a făcut o mare greșeală” când a vorbit despre extratereștri, sugerând că ar fi divulgat informații clasificate, deși nu a prezentat dovezi în acest sens.

Obama: „Sunt reali, dar nu i-am văzut”

Partea care a inflamat publicul a fost declarația fostului președinte Barack Obama, făcută pe 14 februarie 2026 într‑un interviu cu podcastul lui Brian Tyler Cohen. Când a fost întrebat „Sunt extratereștrii adevărați?”, Obama a răspuns:

„Sunt reali, dar nu i-am văzut. Și nu sunt ținuți în Zona 51. Nu există nicio instalație subterană, doar dacă chiar există această conspirație enormă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite”.

Fără dovezi concludente, dar cu interes oficial

Până acum, Pentagonul și alte agenții nu au publicat dovezi publice că extratereștrii au contactat Earth sau că guvernul ar fi în posesia unor fișiere concludente despre viață extraterestră. În 2024, un raport Pentagon a concluzionat că nu există dovezi că fenomenele aeriene neidentificate descoperite sunt tehnologii extraterestre; majoritatea pot fi explicate prin cauze terestre sau necunoscute, dar nu confirmate ca fiind de origine extraterestră.

