Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov", după controversele despre OZN-uri și extratereștrii

19 mart. 2026, 12:17, Știri externe
Guvernul Statelor Unite a înregistrat domeniul oficial „aliens.gov” în registrul federal .gov, generând speculații la nivel politic și mediatic despre o posibilă publicare viitoare de documente oficiale legate de extratereștrii și fenomene aeriene neidentificate (UAP/UFO).

Domeniul aliens.gov și speculațiile publice

În data de 18 martie 2026, un sistem automatizat a semnalat că aliens.gov a fost adăugat în registrul oficial.gov, controlat de Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură din SUA (CISA). Domeniul este listat ca fiind parte a Biroului Executiv al Președintelui, dar nu afișează nicio pagină activă sau scop public anunțat.

Acest lucru a reaprins speculația publică despre posibilitatea ca domeniul să fie folosit pentru divulgarea documentelor guvernamentale privind UFO‑urile sau chiar „viața extraterestră”.

Președintele Donald Trump a anunțat la sfârșitul lunii februarie că va direcționa Pentagonul și alte agenții federale să înceapă procesul de identificare și publicare a dosarelor guvernamentale legate de extratereștri, fenomene aeriene neidentificate și obiecte zburătoare neidentificate, conform Forbes.

El a descris subiectul ca fiind „extrem de interesant și important” și a spus că se bazează „pe interesul extraordinar manifestat de public”.

Trump a comentat și declarațiile recente ale fostului președinte Barack Obama, susținând că Obama „a făcut o mare greșeală” când a vorbit despre extratereștri, sugerând că ar fi divulgat informații clasificate, deși nu a prezentat dovezi în acest sens.

Obama: „Sunt reali, dar nu i-am văzut”

Partea care a inflamat publicul a fost declarația fostului președinte Barack Obama, făcută pe 14 februarie 2026 într‑un interviu cu podcastul lui Brian Tyler Cohen. Când a fost întrebat „Sunt extratereștrii adevărați?, Obama a răspuns:

„Sunt reali, dar nu i-am văzut. Și nu sunt ținuți în Zona 51. Nu există nicio instalație subterană, doar dacă chiar există această conspirație enormă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite”.

Fără dovezi concludente, dar cu interes oficial

Până acum, Pentagonul și alte agenții nu au publicat dovezi publice că extratereștrii au contactat Earth sau că guvernul ar fi în posesia unor fișiere concludente despre viață extraterestră. În 2024, un raport Pentagon a concluzionat că nu există dovezi că fenomenele aeriene neidentificate descoperite sunt tehnologii extraterestre; majoritatea pot fi explicate prin cauze terestre sau necunoscute, dar nu confirmate ca fiind de origine extraterestră.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”
12:22
Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”
CONTROVERSĂ Viena, nod central pentru serviciile de informații ale Rusiei. Cum încearcă Moscova să intercepteze comunicațiile prin satelit ale NATO. Locații-cheie: „Complexul Russencity, ambasada, centrul cultural, un fost sanatoriu”
11:48
Viena, nod central pentru serviciile de informații ale Rusiei. Cum încearcă Moscova să intercepteze comunicațiile prin satelit ale NATO. Locații-cheie: „Complexul Russencity, ambasada, centrul cultural, un fost sanatoriu”
POLITICĂ Costa Rica rupe relațiile cu Cuba și își închide Ambasada din Havana. Președintele Rodrigo Chaves cere „eliberarea emisferei de comuniști”
11:46
Costa Rica rupe relațiile cu Cuba și își închide Ambasada din Havana. Președintele Rodrigo Chaves cere „eliberarea emisferei de comuniști”
LIVE UPDATE 🚨 Liderii UE se reunesc la Bruxelles. Orbán susține că nu va ceda și nu va permite acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei
11:40
🚨 Liderii UE se reunesc la Bruxelles. Orbán susține că nu va ceda și nu va permite acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei
FLASH NEWS Conflictul SUA cu Iranul, pe punctul de a intra într-o nouă fază: Administrația Trump ia în calcul trimiterea de trupe în regiune. În ce zone ar fi desfășurate și ce misiuni ar avea
11:19
Conflictul SUA cu Iranul, pe punctul de a intra într-o nouă fază: Administrația Trump ia în calcul trimiterea de trupe în regiune. În ce zone ar fi desfășurate și ce misiuni ar avea
ENERGIE „Gură de aer” în criza din Ormuz. Irakul reia exporturile de petrol către Turcia, cu 250.000 de barili pe zi, după un acord cu regiunea Kurdistan
11:13
„Gură de aer” în criza din Ormuz. Irakul reia exporturile de petrol către Turcia, cu 250.000 de barili pe zi, după un acord cu regiunea Kurdistan
Mediafax
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii în această dimineață
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles
Click
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Fizicianul care a doborât recorduri mondiale în turneele anterioare revine în România: Brian Cox aduce „Emergence” la Sala Palatului – 22 septembrie 2026
VIDEO Cristian Pistol (CNAIR), nemulțumit de ritmul lucrărilor la Centura Bucureștiului: „Progresul fizic a ajuns la 80%, mobilizarea este încă scăzută în șantier”
12:31
Cristian Pistol (CNAIR), nemulțumit de ritmul lucrărilor la Centura Bucureștiului: „Progresul fizic a ajuns la 80%, mobilizarea este încă scăzută în șantier”
FLASH NEWS Nicușor Dan: ”România s-a poziționat găzduind niște echipamentate defensive SUA. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie”
12:18
Nicușor Dan: ”România s-a poziționat găzduind niște echipamentate defensive SUA. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie”
BREAKING NEWS PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final
11:55
PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final
NEWS ALERT Nicușor Dan: „Iranul nu a amenințat România!”
11:33
Nicușor Dan: „Iranul nu a amenințat România!”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare
11:30
Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan liniștește apele în coaliție: eu cred că cele 4 partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună
11:29
Nicușor Dan liniștește apele în coaliție: eu cred că cele 4 partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună

Cele mai noi

Trimite acest link pe