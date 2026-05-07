Agențiile de turism cer vouchere de vacanță și pentru mediul privat

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT) propune extinderea sistemului voucherelor de vacanță și pentru angajații din mediul privat, odată cu menținerea acestei facilității pentru salariații din sectorul public, potrivit Mediafax. De altfel, reprezentanții industriei de turism susțin că voucherele de vacanță au avut un rol important în dezvoltarea turismului intern și în creșterea gradului de fiscalizare din sector.

Reprezentanții ANAT reamintesc că, în prezent, voucherele de vacanță au o valoare de 800 de lei și nu presupun o contribuție suplimentară obligatorie din partea angajaților.

„În contextul numeroaselor interpretări apărute în spațiul public privind actualul sistem al voucherelor de vacanță, ANAT subliniază încă o dată că, în forma aplicabilă în prezent, valoarea voucherelor de vacanță este de 800 de lei, iar angajații NU sunt obligați să contribuie cu încă 800 de lei din propriile venituri pentru a beneficia de acestea”, transmite ANAT.

Potrivit sursei citate, reducerea valorii voucherelor afectează puterea de cumpărare a românilor și implicit turismul intern, într-un context marcat de inflație și creșterea costurilor din industrie.

„Voucherele de vacanță au avut un rol major în dezvoltarea turismului intern, în special pentru litoral, stațiuni montane, balneare și city-break-uri în România. Ele au contribuit atât la creșterea gradului de ocupare, cât și la fiscalizarea veniturilor din turism”, a declarat președintele ANAT, Cristian Bărhălescu.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România mai amintește faptul că în Parlament a existat un proiect legislativ care prevedea acordarea voucherelor de vacanță și pentru angajații din mediul privat, în perioada 2024–2026, și extinderea beneficiului pentru angajații cu contract individual de muncă din sectorul privat. Acestea ar fi trebuit să fie în valoare de 1.450 de lei anual, fiind finanțate din impozitul pe venit.

„Este necesară și vitală prelungirea, prin lege, a acordării voucherelor de vacanță pentru încă cinci ani. Voucherele de vacanță au reprezentat, în ultimii ani, principalul și practic singurul instrument care a susținut investițiile în turismul intern și dezvoltarea turismului «la alb»”, a declarat vicepreședintele ANAT, Adrian Voican.

În prezent, acordarea voucherelor de vacanță pentru angajații din mediul privat rămâne opțională și este suportată, de regulă, de angajator.

