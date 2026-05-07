Doi bărbați, cu vârste de 58, respectiv 80 de ani, au fost reținuți pentru corupere de minori și violarea unui minor. Cei doi sunt acuzați că au violat o fetiță în vârstă de 9 ani, în urma anchetei poliției a rezultat că bărbații nu se aflau la prima faptă de acest gen.

Doi bărbați din București, acuzați de viol asupra unei minore

În perioada 2025 – ianuarie 2026, bărbatul în vârstă de 58 de ani și-a violat de mai multe ori nepoata în vârstă de 9 ani, chiar în casa acestuia. El a constrâns-o pe cea mică și ar fi comis aceste acte asupra ei. În urma verificărilor efectuare de polițiști, a reieșit că bărbatul ar fi amenințat-o pe cea mică, inclusiv prin violență, pentru a se asigura că nu va spune nimănui cele întâmplate.

La data de 26 februarie 2026, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară.

Potrivit surselor Gândul, cei doi nu au fost la prima abatere, în trecut bărbatul de 80 de ani ar mai fi săvârșit astfel de fapte cu cel puțin 4 persoane, iar în cazul bărbatului de 58 de ani, cu cel puțin 5 persoane. La data faptelor victimele aveau între 4 și 10 ani. Una dintre ele, o minora de 4 ani, este chiar sora fetei de 9 ani. O nepoată din partea surorii sale, dar și fiica unor prieteni, care acum sunt majore și au peste 30 de ani, au fost și ele, de asemenea, victimele celor doi.

S-a dispus măsura arestului preventiv pentru cei doi

Bărbatul de 58 de ani a fost găsit și condus la audieri, iar față de acesta a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că bărbatul, în vârstă de 80 de ani, vecin al primului suspect, ar fi comis acte cu caracter sexual asupra aceleiași fetițe de 9 ani, în condiții similare. În cazul său, la data de 5 mai 2026 a fost pus în aplicare un mandat de aducere, și a fost condus la sediul poliției pentru audieri.

Față de bărbatul de 80 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol asupra unui minor și corupere sexuală a minorilor.

