Experții sunt de acord: De la 55 de ani, ar trebui să consumi maximum 2.500 de calorii, iar mai puțin de 30% din acestea ar trebui să fie grăsimi

O dietă sănătoasă și echilibrată este esențială pentru o sănătate bună. În domeniul nutriției, experții pun mare accent pe dieta la o vârstă înaintată, deoarece aceasta este o etapă a vieții în care încep să apară afecțiunile asociate cu îmbătrânirea.

Nutrienții esențiali includ: proteine, carbohidrați, grăsimi, vitamine și minerale, dar cantitățile necesare variază de la o persoană la alta. Prin urmare, Societatea Spaniolă de Geriatrie și Gerontologie (SEGG) a elaborat un Ghid pentru o alimentație sănătoasă și nutriție pentru adulții în vârstă, scrie El Economista.

Astfel, o dietă echilibrată trebuie să respecte două principii esențiale: cantitatea și calitatea. Aportul caloric pentru o persoană în vârstă de 55 sau 65 de ani ar trebui să fie de minimum 1.750 kcal/zi și maximum aproximativ 2.500 kcal/zi. Atenție însă, o dietă sub 1.500 kcal/zi poate duce la un risc foarte ridicat de malnutriție.

În ce privește calitatea, ea se referă la aportul energetic al principalilor macronutrienți, ale căror procente ar trebui să fie: 60% carbohidrați, 30% sau mai puțin grăsimi, 15% proteine, între 20-35 de grame de fibre și între 1,5 și 2,5 litri de lichide pe zi.

Trebuie menționat și că, dietele trebuie întotdeauna adaptate nevoilor individuale ale fiecărei persoane, adică în funcție de vârstă, sex, activitate fizică sau dacă există o problemă specifică de sănătate care necesită tratament medical.

„Adulților în vârstă li se recomandă să își împartă aportul alimentar zilnic în cel puțin patru mese: mic dejun, prânz, gustare de după-amiază și cină, fiind de dorit o gustare ușoară la mijlocul dimineții sau un mic dejun ușor”, spun experții, potrivit sursei citate.

