Te-ai îngrășat de Paște? Cum să dai jos 5 kilograme într-o săptămână, cu 3 mese pe zi

Te-ai îngrășat de Paște? Există metode prin care poți scăpa de kilogramele în plus.

În primul rând, trebuie să elimini complet zahărul, făina albă și carbohidrații complecși pentru șapte zile.

La micul dejun poți mânca 2-3 ouă (fierte sau omletă fără ulei!) și puțin spanac sau castraveți.

La prânz, mizează pe o masă cu 150-200 grame de pui sau pește la grătar și o salată mare verde stropită cu lămâie.

La cină, legume la abur (broccoli, conopidă, dovlecei, plus 100 grame brânză slabă sau chiar tofu.

Desigur, fără sport (sală, jogging, bicicletă, abdomene) nu faci nimic, deci ține-te și de activitățile fizice, după mesele copioase de Paște.

Ce înseamnă să slăbești sănătos, de fapt

Pierderea kilogramelor în plus ar trebui să fie, mai întâi de toate, un proces echilibrat și sigur pentru organism. Specialiștii atrag atenția că o dietă corectă nu înseamnă înfometare, ci asigurarea unui aport constant de nutrienți esențiali, necesari funcționării optime a corpului.

Medicii dieteticieni recomandă o scădere în greutate graduală, de aproximativ 0,5 până la 1 kilogram pe săptămână. Acest ritm este considerat ideal, deoarece permite organismului să se adapteze fără a fi supus unui stres major.

Spre deosebire de dietele drastice, care promit rezultate rapide, slăbirea lentă contribuie la îmbunătățirea parametrilor biologici și la susținerea funcțiilor organelor afectate de excesul ponderal. În plus, reduce semnificativ riscul apariției efectului yo-yo, adică recâștigarea kilogramelor după încheierea dietei.

Un alt element esențial în procesul de slăbire este activitatea fizică. Exercițiile regulate nu doar că ajută la arderea caloriilor, dar joacă un rol important în menținerea unei greutăți sănătoase și în adoptarea unui stil de viață echilibrat. Specialiștii subliniază că mișcarea ar trebui să facă parte din rutina zilnică, indiferent dacă obiectivul este sau nu scăderea în greutate.

