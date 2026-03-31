Explicația halucinantă a unui deputat USR pentru care România nu scade prețul benzinei. A amuțit un întreg studio de televiziune

Criza carburanților încaieră inclusiv partidele din coaliție. Un deputat USR a provocat rumoare în studioul unei televiziuni de știri, oferind o explicație absurdă pe tema faptului că în România nu scade prețul carburantului, spre deosebire de alte țări europene.

Într-o intervenție în platoul Realitatea Plus, deputatul USR Corina Atanasiu a lăsat audiența și ceilalți invitați cu gura căscată. Astfel, deputata useristă a oferit propria explicație pentru care prețul carburantului crește mereu pe plan local.

Ar veni țările vecine și ar cumpăra de la noi

În opinia deputatei USR, dacă Guvernul ar reduce taxele și accizele pe carburant, riscăm ca țările vecine să ne ia această resursă vitală.

”Legat de acuzațiile colegului de platou că nu ar fi luate niște măsuri concrete care să vină în ajutorul românilor. Ca să înțeleagă oamenii, domnul meu, dacă am lua această măsură (n.r. – scăderea accizelor), dacă Guvernul ar lua această măsură, ar veni țările vecine și ar cumpăra de la noi că ar fi mai ieftin. Deci nu luăm măsuri așa după ureche. Dacă avem puțin fler economic și ne dăm seama cum funcționează țara, aceasta nu e tocmai o măsură care să sprijine România. Cum e posibil să rămânem noi România fără combustibil și să dăm mai ieftin celor din jurul nostru?”, a declarat Atanasiu.

Secretul ieșirii din criză? ”Să simțim dinamica prețului”

În opinia acesteia, soluția este ”să simțim dinamica prețului”.

”Important este să simțim dinamica prețului pentru că barilul crește și scade în funcție de ce se întâmplă în Ormuz. Reducerea accizelor nu e o soluție bună pe termen lung. Spania și Italia sunt ceva mai departe de linia fierbinte, noi suntem în cu totul altă situație”. 

Potrivit CV-ului acesteia inclus pe site-ul Camerei Deputaților, Corina Atanasiu este președintă a USR Focșani și a manageriat mai multe programe de sprijin al Ucrainei

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

