Și în Republica Moldova carburanții sunt mai ieftini decât în România. Cât costă benzina și motorina peste Prut

Olga Borșcevschi
Chiar și în Republica Moldova carburanții sunt mai ieftini decât în România. După aproape o lună de scumpiri continue, alimentate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, piața carburanților din Republica Moldova înregistrează scădere de prețuri. Respectiv, motorina se ieftinește ușor, în timp ce benzina își menține trendul ascendent. Chiar și în aceste condiții, carburanții din Republica Moldova rămân mai accesibili decât în România. La noi, un litru de motorină standard costă acum între 10,27 și 10,43 lei, iar motorina premium ajunge până la aproape 11 lei per litru. Benzina standard variază între 9,28 și 9,45 lei per litru.

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică din Republica Moldova (ANRE), pentru ziua de 31 martie, prețul maxim pentru motorină va fi de 31,93 lei moldovenești per litru (cira 8,03 lei românești), cu 17 bani mai puțin față de nivelul aplicat în weekendul precedent.

Pe de altă parte, benzina continua să se scumpească, ajungând la 29,66 lei moldovenești per litru (circa 7,46 lei românești), în creștere cu 13 bani moldovenești (circa 0,03 bani românești).

În pofida acestei ușoare ieftiniri, evoluția din ultimele săptămâni rămâne una accentuat negativă pentru consumatori. Din 28 februarie până în prezent, motorina s-a scumpit cumulativ cu 11,21 lei moldovenești per litru (circa 2,82 lei românești), iar benzina cu 5,73 lei moldovenești (circa 1,44 lei românești).

În România, preţul pentru un litru de motorină standard a crescut cu până la 17 bani, iar preţul pentru un litru de motorină premium a crescut cu până la 15 bani. Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 10,27 şi 10,43 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,67 şi 10,99 lei. În schimb, preţul pentru un litru de benzină a crescut cu doar cel mult patru bani. Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,28 şi 9,45 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 9,87 şi 10,19 lei.

Importuri și stocuri, presiune pe motorină

Datele Ministerului Energiei din Republica Moldova arată că, în perioada 27–29 martie, au fost importate peste 3.300 de tone de motorină și aproape 24.000 de tone de benzină.

Stocurile existente acoperă aproximativ 16 zile de consum pentru benzină, 13,4 zile pentru gaze petroliere lichefiate și doar 6 zile pentru motorină, ceea ce explică sensibilitatea mai mare a prețului la acest produs.

Autoritățile mențin restricțiile privind comercializarea carburanților în recipiente mobile, limitând vânzarea la maximum 20 de litri per persoană. Totodată, stațiile de alimentare nu au dreptul să refuze alimentarea vehiculelor.

În paralel, Executivul din țara vecină a modificat formula de calcul a prețurilor, astfel încât ANRE să utilizeze media cotațiilor internaționale pentru ultimele 7 zile, și nu pentru 14, în încercarea de a reflecta mai rapid fluctuațiile pieței.

Motorina premium, vândută la preț standard. Chișinăul introduce noi reguli în contextul stării de urgență

Stațiile de alimentare sunt obligate să vândă motorina mai scumpă la prețul celei standard, dacă aceasta lipsește, iar importatorii de produse petroliere trebuie să prezinte planuri de achiziții pentru cinci zile. Măsurile au fost aprobate pe 26 martie, de Guvernul de la Chișinău, în contextul stării de urgență din sectorul energetic.

„Pentru a nu lăsa cetățenii fără carburant, permitem stațiilor de alimentare să vândă alte tipuri de motorină la prețul motorinei standard, în cazul în care aceasta din urmă lipsește temporar de la pompă. Adică, dacă stația arată că nu există motorină de tip standard și încearcă să vândă motorină mai scumpă, va trebui să o vândă la prețul motorinei de tip standard”, se arată în comunicatul Centrului Național de Management al Crizelor din Republica Moldova (CNMC).

Citește și

CONTROVERSĂ O femeie din Spania care suferă de diabet a fost concediată de la locul de muncă. Justiția dă dreptate angajatorului
11:53
O femeie din Spania care suferă de diabet a fost concediată de la locul de muncă. Justiția dă dreptate angajatorului
FLASH NEWS Nepotul lui Fidel Castro este influencer pe Instagram. Tânărul are un club de noapte și s-a săturat de comunism. Și de Trump
11:52
Nepotul lui Fidel Castro este influencer pe Instagram. Tânărul are un club de noapte și s-a săturat de comunism. Și de Trump
INEDIT Turnul Eiffel s-a aprins pentru Celine Dion: revenire spectaculoasă la Paris
11:15
Turnul Eiffel s-a aprins pentru Celine Dion: revenire spectaculoasă la Paris
CONTROVERSĂ După Centrul Kennedy, încă un obiectiv celebru va fi trecut pe numele lui Trump. Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a semnat proiectul
10:41
După Centrul Kennedy, încă un obiectiv celebru va fi trecut pe numele lui Trump. Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a semnat proiectul
RĂZBOI Aliații din Golf îi cer lui Trump să continue războiul cu Iranul: „Un moment istoric pentru a paraliza definitiv regimul de la Teheran”
10:24
Aliații din Golf îi cer lui Trump să continue războiul cu Iranul: „Un moment istoric pentru a paraliza definitiv regimul de la Teheran”
ANALIZA de 10 Cum a încercat Putin să joace rol de „polițist bun”. Oligarhii Rusiei, chemați „la datorie” în războiul din Ucraina
10:00
Cum a încercat Putin să joace rol de „polițist bun”. Oligarhii Rusiei, chemați „la datorie” în războiul din Ucraina
Mediafax
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
Digi24
Momentul în care unul dintre motoarele unui avion explodează, imediat după decolare. Imagini filmate de pasageri
Cancan.ro
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
O adolescentă de 16 ani, ucisă în plină stradă. Cinci tineri au fost arestați. Mesajul sfâșietor al mamei: „Frumoasa mea prințesă”
Mediafax
Nicușor Dan: România a recuperat decalajul față de UE și vizează aderarea la OCDE și zona euro
Click
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Cum să fii mai productiv fără burnout: strategii bazate pe psihologie și tehnologie
SPORT Marius Lăcătuș a dezvăluit ce ofertă a primit. Legenda clubului Steaua a dat răspunsul pe loc: „N-am uitat fotbalul”
12:19
Marius Lăcătuș a dezvăluit ce ofertă a primit. Legenda clubului Steaua a dat răspunsul pe loc: „N-am uitat fotbalul”
EXCLUSIV Cristoiu: Să înțeleagă oamenii banditismul/Primul domn Nicușor ne-a înnebunit ce bun e SAFE/Pe Zelenski l-a trimis Macron aici
12:19
Cristoiu: Să înțeleagă oamenii banditismul/Primul domn Nicușor ne-a înnebunit ce bun e SAFE/Pe Zelenski l-a trimis Macron aici
INTERVIU Primul interviu al noului ambasador SUA la București: „Parteneriatul strategic cu România nu a fost niciodată mai puternic”
12:12
Primul interviu al noului ambasador SUA la București: „Parteneriatul strategic cu România nu a fost niciodată mai puternic”
SĂNĂTATE Rogobete dezvăluie care este cea mai periculoasă adicție în rândul adolescenților: ”Nu putem interzice şi atât, pentru că nu vom rezolva problema”
12:09
Rogobete dezvăluie care este cea mai periculoasă adicție în rândul adolescenților: ”Nu putem interzice şi atât, pentru că nu vom rezolva problema”
VIDEO Ion Cristoiu: „Nu cumva această campanie de răsturnare a lui Ilie Bolojan e o cacealma?”
11:54
Ion Cristoiu: „Nu cumva această campanie de răsturnare a lui Ilie Bolojan e o cacealma?”
PAȘTE Cât costă un sfert de miel în supermarket, cu 10 zile înainte de Paște. Reacția Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
11:39
Cât costă un sfert de miel în supermarket, cu 10 zile înainte de Paște. Reacția Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România

Cele mai noi

Trimite acest link pe