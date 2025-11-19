Prima pagină » Actualitate » Explicațiile oficiale ale companiei Cloudflare, după pana de internet care a afectat site-ul Gândul, dar și rețele globale

Ruxandra Radulescu
19 nov. 2025, 09:13, Actualitate
Compania Cloudflare a transmis că întreruperea globală a rețelei sale, marți 19 noiembrie, a fost provocată de o modificare a permisiunilor într-unul dintre sistemele sale de baze de date, și nu de „activități malițioase de orice fel”. Incidentul a afectat milioane de utilizatori la nivel global și numeroase platforme și aplicații.

Potrivit companiei, schimbarea a dus la generarea unui fișier de configurare folosit de sistemul de Bot Management cu un număr neașteptat de mare de intrări. Fișierul, distribuit rapid către toate serverele din rețea, a depășit limitele de memorie prealocate și a declanșat erori critice în proxy-ul central.

Rezultatul a fost apariția masivă de erori HTTP 5xx, imposibilitatea de autentificare și probleme în servicii precum Workers KV, Access și Dashboard.

Inițial, echipele tehnice au suspectat un atac DDoS de amploare, dar investigațiile au arătat că fluctuațiile erorilor erau cauzate de propagarea alternativă a fișierelor valide și corupte.

La ora 16:30, Cloudflare a reușit să oprească distribuirea fișierului defect și să restaureze o versiune funcțională, iar la 19:06 toate serviciile au fost complet restabilite, conform companiei.

Incidentul a demonstrat cât de critică este infrastructura Cloudflare pentru funcționarea Internetului: o singură eroare de configurare a dus la indisponibilitatea unor platforme majore precum X, OpenAI, Canva, Spotify.

Compania a recunoscut că aceasta a fost cea mai gravă întrerupere din 2019 până în prezent și a promis măsuri de consolidare, inclusiv validarea mai strictă a fișierelor interne și introducerea de mecanisme de oprire globală pentru a preveni repetarea unei astfel de defecțiuni.

Cloudflare și-a cerut scuze clienților și utilizatorilor, subliniind că „orice perioadă în care rețeaua nu poate direcționa traficul este inacceptabilă” și că prioritatea zero rămâne menținerea stabilității și rezilienței infrastructurii sale.

