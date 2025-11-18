Începând cu data de 10 noiembrie, Rusia derulează un experiment pe care îl numește „răcire” a cartelei SIM – întreruperea temporară a accesului la internetul mobil pentru cartelele care fie s-au conectat la rețele străine în roaming, fie au rămas offline mai mult de 72 de ore.

Cartelele SIM care se întorc din străinătate sunt deconectate automat timp de 24 de ore, deși utilizatorii pot – în teorie – să restabilească serviciul mai devreme prin completarea unui CAPTCHA, notează publicația independentă Meduza.

măsura Oficial,are scopul de a împiedica dronele ucrainene echipate cu modemuri LTE s ă se conecteze la rețelele mobile rusești în timpul atacurilor.

În practic ă , îns ă, este un inconvenient major pentru călători, locuitorii din regiunile de frontieră și chiar vizitatorii străini , ale căror cartele SIM sunt, de asemenea, „r ăcite”.

Dacă sistemul îmbun securitatea ătățește cu adevărat în practic ă, este îns ă o întrebare deschis ă.

o abordare similară La prima vedere, pare plauzibil – nu este o coincidență că Ucraina a discutat

În realitate, însă, beneficiile sunt limitate, iar acest nou „strat de protecție” este ușor de ocolit.

O alternativă mult mai bună la o închidere completă a sistemului

Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia a început testarea unei noi politici prin care operatorii de telefonie mobilă sunt obligați să blocheze accesul la internet pentru cartelele SIM care s-au conectat recent la rețele străine în roaming, precum și pentru cartelele care au fost inactive mai mult de 72 de ore.

În perioada de blocare, utilizatorii pot accesa în continuare site-uri web de pe „listele albe” aprobate de guvern – inclusiv portalul de servicii de stat Gosuslugi, rețelele sociale rusești și motoarele de căutare.

Un utilizator poate ridica blocarea complet ând un CAPTCHA printr -un link trimis de operatorul s ău de telefonie mobilă.

Deocamdată, sistemul nu funcționează cu toți operatorii și, bine în țeles, metoda CAPTCHA nu este disponibilă pe dispozitivele care nu au o interfață compatibilă.

Scopul măsurii este de a împiedica complet conectarea cartelelor SIM instalate în dronele ucrainene la re țelele mobile rusești.

Alte restricții servesc aceluiași scop, iar unele dintre ele sunt chiar mai deranjante pentru civili. Acestea variază de la interdicția de a transfera cartele SIM către alte persoane până la întreruperi nelimitate ale internetului mobil în anumite zone.

Este clar că, dacă „răcirea” ar fi singura modalitate – dar eficientă – de a contracara dronele, ar fi o alternativă mult mai bună la o închidere completă a sistemului, mai notează Meduza.

Dronele rusești Shahed/ Geran , echipate cu sisteme de navigație complexe

Majoritatea dronelor militare care survolează Ucraina, Rusia și linia frontului dintre cele două armate nu utilizează deloc comunicații mobile.

Aproape toate dronele de pe câmpul de luptă sunt controlate direct de operatori prin intermediul unui semnal radio bidirecțional sau, în unele cazuri, prin cablu cu fibră optică.

Totuși, în ultimele luni, dronele echipate cu modemuri LTE au început să apară tot mai frecvent în zonele din spate ale ambelor armate – în mare parte deasupra teritoriului ucrainean.

D ronele cu raz ă lungă de acțiune folosite pentru atacuri în interiorul Ucrainei și Rusiei se bazează, de obicei, pe o suită standard de navigație care include un sistem inerțial – care nu este vulnerabil la războiul electronic, dar acumulează treptat erori interne – și un sistem de navigație prin satelit care ajută la corectarea acestor erori.

Acesta din urmă, îns ă, este foarte susceptibil la interferențe: semnalele slabe de la sateliții de navigație pot fi bruiate sau înlocuite cu unele false.

Scopul unor astfel de contram ăsuri electronice este de a reduce precizia dronelor , rachetelor și bombelor ghidate inamice p ân ă la punctul în care acestea nu mai pot lovi eficient țintele.

Principala apărare împotriva bruierii și a „falsificării” semnalelor – adică a semnalelor falsificate – constă în creșterea complexității antenei receptorului. Dronele rusești Shahed/Geran sunt echipate cu sisteme de navigație complexe, care includ peste 10 receptoare de semnal satelit.

Datele de la aceste receptoare sunt procesate de un computer de bord capabil să compare și să filtreze semnalele false.

Ambele părți se plâng în mod constant că precizia dronelor, rachetelor și bombelor lor – inclusiv a celor fabricate în Occident – poate scădea brusc în anumite zone din cauza interferențelor inamice. Însă aceste probleme sunt adesea rezolvate prin actualizări relativ simple de hardware și software.

În teorie, totul ar putea funcționa. În practică…

În teorie, conectarea la rețele mobile ar putea ajuta la depășirea acestor probleme, deoarece dispozitivele civile, precum smartphone-urile, se bazează pe semnalele turnurilor de telefonie mobilă pentru navigare.

Însă rețelele mobile – spre deosebire de sateliți – pot fi dezactivate complet, ceea ce le face nesigure în luptă. Din acest motiv, ambele părți folosesc conectivitatea mobilă doar ca instrument suplimentar, iar majoritatea dronelor cu rază lungă de acțiune funcționează complet fără aceasta.

Totuși, ambele părți observă că dronele cu rază lungă de acțiune care s-au prăbușit fără a detona conțin de fapt modemuri de comunicații mobile – deși astfel de descoperiri sunt raportate în principal de experți ucraineni, deoarece dovezi similare din partea rusă sunt probabil ascunse de cenzura militară. Aceste modemuri conțin adesea cartele SIM rusești, ucrainene sau chiar străine.

Dronele Shahed/Geran, de exemplu, au atacat în mod repetat infrastructura feroviară, inclusiv trenurile din stațiile din prima linie. Astfel de atacuri au necesitat în mod clar identificarea țintelor în timp real.

Dronele cu aripi fixe utilizate pentru atacuri asupra vehiculelor blindate și a altor ținte cheie din spate poartă uneori și modemuri mobile. Rămâne însă neclar cât de eficientă ar putea fi blocarea cartelelor SIM care s-au conectat recent la rețele de roaming împotriva lor.

Serviciile de securitate rusești se tem de un alt atac

În cele din urmă, modemurile LTE cu cartele SIM pot juca un rol în operațiuni speciale de mare anvergură – și dureroase din punct de vedere militar.

În iunie 2025, serviciile secrete ucrainene au folosit drone kamikaze mici, echipate cu comunicații mobile, pentru a ataca aeronave rusești cu rază lungă de acțiune și strategice, aflate la bazele Forțelor Aeriene din interiorul țării.

Dronele au fost pilotate de operatori aflați la mii de kilometri distanță, în interiorul Ucrainei. Decalajul de comunicare a fost depășit cu ajutorul ArduPilot, un sistem de pilot automat pentru drone open-source.

Serviciile de securitate rusești se tem de un alt atac de acest fel — și este probabil ca toate agențiile relevante, inclusiv Ministerul Dezvoltării Digitale, să fi primit ordin să elaboreze contramăsuri.

Totuși, nu este greu de observat că sistemul de „r ăcire” al cartelei SIM nu va rezolva problema.

Agenții ucraineni puteau pur și simplu să achiziționeze zeci de cartele SIM rusești și să le „dezghe țe” conform regulilor oficiale de reactivare.

Experții ucraineni susțin că armata lor a învățat să blocheze cartelele SIM ale dronelor inamice „în zbor”.

Mecanismul exact și eficacitatea unei astfel de tehnologii rămân neclare, dar ar putea funcționa prin vizarea cartelelor SIM care se deplasează între turnurile de telefonie mobilă cu viteze de câteva sute de kilometri pe oră.

