Explozie devastatoare la o fabrică din RUSIA: 11 morți și 130 de răniți!

O explozie produsă, vineri, 1 august, într-o fabrică din regiunea Ryazan, la 320 km sud-est de Moscova, a ucis 11 persoane și a rănit alte 130, informează agenția de presă Reuters.
Ministerul pentru Situații de Urgență din Federația Rusă a transmis că echipele de salvare continuau și sâmbătă căutările printre dărâmături pentru a găsi eventuali supraviețuitori.
Guvernatorul regiunii Ryazan, Pavel Malkov, a declarat că incidentul a fost provocat de un incendiu izbucnit într-un atelier al fabricii.
Cauza incendiului nu a fost încă determinată, însă în presa rusă au fost vehiculate informații conform cărora explozia ar fi fost cauzată de aprinderea de praf de pușcă.
