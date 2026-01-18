Pompierii buzoieni au intervenit, duminică, la un bloc de pe Aleea Industriei, din municipiul Buzău, acolo unde s-a produs o explozie puternică.

O persoană a fost rănită, informează Mediafiax.

Din primele verificări, explozia a fost cauzată de o acumulare de gaze, fără a se declanșa un incendiu, potrivit ISU Buzău.

În urma incidentului, o persoană a fost rănită, primind îngrijiri medicale la fața locului. Pacientul este un bărbat, în vârstă de 64 de ani, care a prezentat arsuri de gradul 2 și 3 pe aproximativ 12% din suprafața corporală. ​Din evaluările inițiale, căile respiratorii superioare (CRS) nu au fost afectate. ​Echipajul SAJ a stabilizat victima la fața locului, ulterior aceasta fiind transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Buzău pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de pompieri și prim-ajutor, inclusiv o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Pentru siguranța locatarilor, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar reprezentanții distribuitorului de gaze sunt prezenți pentru verificări și remedierea situației. Pompierii asigură zona și fac evaluarea eventualelor pagube.

Cauza exactă a exploziei va fi stabilită după finalizarea cercetărilor.

Incendiu la Giurgiu, patru case au fost cuprinse de flăcări

Un incident grav s-a petrecut și în orașul Giurgiu, acolo unde patru case de pe două străzi au fost afectate de un incendiu violent care a izbucnit la una dintre gospodării.

„ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină aseară pentru stingerea unui incendiu violent care a izbucnit într-o gospodărie de pe strada Fântânilor din municipiul Giurgiu și din cauza construcțiilor amplasate foarte aproape unele de altele, flăcările s-au extins rapid la alte trei gospodării, inclusiv pe strada alăturată, Mihai Eminescu. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu și Punctului de Lucru Călugăreni, cu patru autospeciale de stingere, o cisternă, o descarcerare, o ambulanță SMURD și poliția”, se arată într-un comunicat de presă emis duminică de ISU Giurgiu.

Potrivit pompierilor, propagarea incendiului a fost favorizată de cantitatea mare de materiale combustibile din gospodării.

„Pagube importante s-au înregistrat și la doi dintre vecini, flăcările afectând locuințele. Au ars acoperișurile caselor pe o suprafață de 130 de metri pătrați fiecare, tavanele și tâmplăria, deteriorându-se mobilier, articole textile și alte bunuri. Într-o gospodărie au ars o magazie și bunurile din interior, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, iar în altă gospodărie a ars astereala unei magazii pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați și s-a deteriorat tabla de pe acoperiș, pompierii reușind să protejeze locuința”, se mai arată în comunicat.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric.