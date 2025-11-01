Prima pagină » Actualitate » EXPLOZIE urmată de incendiu, într-o casă din Dej. Un bărbat de 50 de ani a fost găsit mort sub dărâmături

01 nov. 2025, 21:12, Actualitate
FOTO - TVR

O explozie s-a produs, sâmbătă seară, într-o casă din Dej, județul Cluj, iar după deflagrație a izbucnit și un incendiu și o posibilă victimă era căutată sub dărâmături.

Pompierii din cadrul Detaşamentului Dej au intervenit pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej și, din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă singură afară. Astfel, pompierii au efectuat de urgență o misiune de căutare-salvare, potrivit Mediafax.

La fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere, un container multirisc, două ambulanţe SMURD şi un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj.

În urma misiunii de căutare-salvare, pompierii au găsit sub dărâmături o victimă care nu prezenta semne vitale, fiind predat echipajului medical.

Din nefericire, însă, a fost declarat decesul bărbatului de aproximativ 50 de ani. Nu au fost identificate și alte victime sub dărâmături.

FOTO – Captură video

În urma evaluărilor preliminare, au fost constatate pagube semnificative la construcția afectată, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj.

