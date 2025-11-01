O nouă explozie din cauza gazelor s-a produs într-un bloc din România. Deflagrația a fost urmată de incendiu

O explozie din cauza gazelor s-a produs sâmbătă într-un bloc din Timișoara. O femeia a fost grav rănită, cu arsuri de gradul I și II.

Explozia s-a produs la o garsonieră situată la parterul unui imobil din Timișoara. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar o persoană a suferit arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului.

Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital, notează Antena 3.

O victimă a exploziei are arsuri de gradul I și II

„Sâmbătă, 01.11.2025, în jurul orei 12:00, am fost anunțați despre producerea unui incendiu izbucnit la un apartament în Timișoara, pe Strada Cerna. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu două autospeciale de stingere cu apa și spumă, o autoscară mecanică și două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.

În urma evenimentului a rezultat o victimă ce prezintă arsuri de gradul I si II pe aproximativ 30-40%. Aceasta este preluată de către echipajul medical în stare conștientă și cooperantă”, au transmis autoritățile locale

La sosirea pompierilor la locul evenimentului s-a constatat că incendiul s-a produs la parterul unui apartament, într-o încăpere, în urma unei explozii. Incendiul este lichidat. Structura de rezistență a imobilului nu este afectată.

