EXPLOZIE urmată de incendiu, la o garsonieră din Balș. Doi locatari au suferit arsuri, iar autoritățile din Olt au activat Planul Roșu de Intervenție

O explozie urmată de incendiu s-a produs, joi dimineață, într-un bloc din orașul Balș, în județul Olt. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar la fața locului a ajuns și o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear).

Explozia a avut loc într-o garsonieră situată la etajul trei, iar două persoane au suferit arsuri,.

„Explozie urmată de incendiu, într-un bloc de locuințe, la o garsonieră situată la etajul trei, în orașul Balș.Până în acest moment au fost identificate două victime, cu arsuri și o persoană cu atac de panică. Se acționează pentru lichidarea incendiului, concomitent cu evacuarea locatarilor”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Olt.

La nivelul județului Olt a fost activat Planul Roșu de Intervenție, fiind mobilizate șase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) și un post medical avansat pentru intervenții în situații de urgență.