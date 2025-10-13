Prima pagină » Actualitate » FAKE NEWS întreținut de oamenii lui Nicușor Dan despre stejarii tăiați din Herăstrău. ADEVĂRUL despre arborii compromiși din celebra grădină urbană

Nicolae Oprea
13 oct. 2025, 19:31, Actualitate
Parcul Herăstrău s-a transformat, zilele acestea, într-un „cimitir” de stejari. Zeci de astfel de arbori au fost tăiați pentru că sunt putrezi și reprezintă un adevărat pericol public. La fața locului, se poate vedea extrem de clar faptul că acești copaci erau compromiși. Cu toate acestea, în spațiul public circulă un fake news legat de tăierea acestor arbori, iar teoriile sunt întreținute și de oamenii care l-au susținut pe Nicușor Dan în toate acțiunile. Unul dintre ei este Vlad Gheorghe, fost europarlamentar userist, acum lider al Partidului Drept.

Nimeni nu își dorește să vadă copaci tăiați, mai ales într-un oraș sufocat de poluare ca Bucureștiul.

Stejarii tăiați din Herăstrău erau însă compromiși, și reprezentau un adevărat pericol pentru cei care se plimbă prin marea grădină din nordul Capitalei.

Imaginile surprinse de reporterii Gândul sunt extrem de sugestive. Arborii erau „mâncați” aproape în totalitate, fiind putrezi, și stăteau să cadă la orice vânt mai puternic.

De altfel, la furtuna de acum aproximativ 10 zile, doi stejari imenși s-au prăbușit pe aleea „Michael Jackson” din parc. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Parcul Herăstrău, plin de stejari bolnavi și putrezi

Reprezentanți ai administrației bucureștene au declarat pentru Gândul că ALPAB (Administrația Lacuri Parcuri București) are toate avizele pentru tăierea copacilor din Parcul „Regele Mihai I”.

„În primul rând există avize pentru toți copacii de la Direcția de Mediu, de la Cultură, pentru că parcul este monument istoric. Dar cel mai important, există mai multe adrese de la ISU, prin care se solicită defrișarea stejarilor pe motiv că sunt pericol public”, au precizat pentru Gândul reprezentanți ALPAB.

Postare fără imagini relevante de la fața locului

Cu toate acestea, în spațiul public circulă de câteva zile o postare prin care se sugerează că s-ar fi creat un abuz prin tăierea acestor arbori – teorie preluată, și neverificată de multe publicații de presă. Practic, postarea făcută de Diana Culescu, care își spune „peisagista” a creat o adevărată revoltă împotriva Municipalității, sugerând că Primăria a distrus parcul și „niciodată nu se va afla adevărul despre această defrișare”.

Postarea nu este însă însoțită și de imagini relevante de la fața locului, care arată cât de putrezi erau acei stejari – așa cum se poate vedea din imaginile publicate de Gândul.

Falsa teorie este însă rostogolită și întreținută și de oamenii lui Nicușor Dan

Falsa teorie este însă rostogolită și întreținută și de oamenii lui Nicușor Dan.

Unul dintre ei este Vlad Gheorghe, fost userist, în prezent liderul al Partidului DREPT. Gheorghe este unul dintre cei care l-au susținut pe Nicușor Dan în campania pentru Cotroceni.

Acesta a scris luni pe pagina sa de Facebook, în mod deliberat, sau fără să se informeze la fața locului și la autorități, că tăierea copacilor din Herăstrău este o infracțiune și „un comportament infracțional organizat”.

Cel care coordonează Direcția de Mediu este, de fapt, Lucian Judele, de la USR

„Plângere penală pentru distrugerea Parcului Herăstrău! Am decis să depun plângere penală împotriva celor care au tăiat stejarii de pe aleea de intrare în Parcul Herăstrău, un parc monument istoric de interes național. Această tăiere nu e doar o crimă împotriva naturii, ci o infracțiune vizibilă care face parte dintr-un comportament infracțional organizat: primarii din București taie arbori și distrug spațiu verde pentru bani – cumpără arbori scumpi care nu se prind, pavează exorbitant și inutil, în timp ce orașul se sufocă”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

„Vlad Gheorghe ar trebui să depună plângere penală împotriva Administratorului Public (Lucian Judele, USR, numit de Nicușor Dan – n.r.), care are în coordonare Direcția de Mediu pentru că nu face Registrul de Mediu, și se usucă toți copacii în București. Ar trebui să depună plângere penală împotriva celor care au făcut parte din administrația Nicușor Dan, pentru că nu au făcut nimic să salveze stejarii din Herăstrău, să nu se usuce”, spun surse administrative pentru Gândul.

Defrișările din Herăstrău vor continua, în prezent fiind și alți copaci, în principal stejari, care sunt putrezi.

