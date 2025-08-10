Familia Baumgartner moștenește averea, asigurarea și castelele lui Felix. Ce i-a lăsat zburătorul Mihaelei

Felix și Mihaela nu s-au căsătorit nici nu s-au înregistrat ca parteneriat civil. În acest moment sunt vehiculate presupuse acte sabotaj ale motoparapantei pentru moștenirea milioanelor de euro din conturile lui Felix care n-ar avea de ce să o includă în distribuție pe vedeta TV. De asemenea se vehiculează posibile scenarii ale disputelor vedetei cu moștenitorii lui Felix, speculează România TV.

Ancheta se complică. Vorbim despre o răsturnare de situație, pentru că, iată cei care fac acum audierile, s-au dus peste firma care a închiriat, de fapt, motoparapanta lui Felix, pentru că motorul s-ar fi oprit rus în timpul zborului. Asta arată camera care era la nivelul pieptului, montată practic pe sportivă și ea. De aici vine o nouă ipoteză o mână criminală.

Ce se spune, că familia lui Felix, și nu Mihaela, a încasat deja o poliță de 500 de milioane de euro asigurarea de viață a sportivului iconic pentru sporturile extreme și ar urma să rămână și cu vilele luxoase din Austria și Elveția, plus cele 5 milioane pe care le mai avea prin conturi. Și s-a mai spus și că Mihaela Rădulescu ar fi fost inclusă de Felix, mai mult simbolic, în testament.

Îi lasă medaliile, un echipament purtat la un eveniment special și un ceas de colecție. Totuși, relațiile dintre ea și părinții lui Felix au fost glaciale după moartea sportivului, iar socrii au evitat să vină la sicriul fiului lor în cele două zile de priveghi.

Cea mai recentă postare a Mihailei Rădulescu, unde apare într-un clip cântând cu Felix. Mesajul scris alături de filmuleț pare să alimenteze zvonurile. L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine.

