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Farul Smygehuk, construit în 1883 în cel mai sudic punct al Suediei: povestea turnului de 17 metri și cum a fost transformat într-o destinație turistică, cu restaurant și cazare

Farul Smygehuk, construit în 1883 în cel mai sudic punct al Suediei: povestea turnului de 17 metri și cum a fost transformat într-o destinație turistică, cu restaurant și cazare
Sursă foto: Captură foto Instagram Smygehuk Fyr
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Farul Smygehuk a fost construit în 1883 și este un turn din fier, înalt de 17 metri, aflat în cel mai sudic punct al Suediei. După ce a fost scos din funcțiune timp de 25 de ani, farul a fost reaprins în 2001. Spațiile destinate personalului farului au fost transformate într-un restaurant de tip boutique și într-un hostel.

Acest far din fier a servit drept far de semnalizare pentru coasta suedeză din 1883 până în 1973, fiind ulterior restaurat și reaprins în aprilie 2001. Turnul său este deschis vizitatorilor, iar spațiile destinate personalului farului au fost transformate într-un restaurant de tip boutique și într-un hostel.

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La 15 octombrie 1883 este aprins farul Smygehuk, un turn din fier înalt de 17 metri, proiectat de inginerul specializat în faruri Erik Höjer. Este un far mic și delicat, lipsit de toată eleganța și de profilul estetic al marilor faruri cu structură metalică zăbrelită proiectate de Heidenstam, precum Sandhammaren, aflat la câteva zeci de kilometri est de Smygehuk, relatează Goteborgs-Posten.

Turnul are doar 17 metri înălțime, ceea ce nu pare mult, dar scara în spirală este totuși o adevărată provocare, care te face să transpiri. Răsplata este, desigur, pe măsură când ajungi la felinarul farului, care astăzi are un bec de 60 W, vizibil de la o distanță de două mile marine în larg. Chiar în față se zărește farul masiv cu cheson Kullagrundet, care a dus la stingerea farului Smygehuk în 1975. 

Sursă foto: Captură foto Instagram Smygehuk Fyr

Sursă foto: Captură foto Instagram Smygehuk Fyr

Farul a devenit atracție turistică pe coasta Suediei

„Farul Smygehuk este un adevărat reper al unei vieți mai simple, în agitația cotidiană. Acesta este un loc în care vii pentru a redescoperi ceea ce contează cu adevărat. Fie că alegi să te descalți și să petreci noaptea în rolul unui paznic de far, fie că vrei să-ți răsfeți simțurile cu o masă la restaurantul Red Sails, aici vei găsi o experiență aparte.

Scopul este, pur și simplu, să te întoarcă într-o vreme în care viața era mai autentică, mai simplă și mai sănătoasă. Farul Smygehuk se află la doar câteva sute de metri de cel mai sudic punct al Suediei. Este ușor accesibil cu transportul public dinspre Trelleborg și Ystad și este situat de-a lungul principalelor trasee pentru plimbări pe jos, ciclism și echitație”, arată site-ul oficial al Farului Smygehuk.

Chiar lângă far se află căsuța paznicilor farului (Lighthouse Keepers Cottage), care dispune de nouă camere – duble și camere pentru familii –, precum și de o bucătărie cu autoservire. Există o grădină spațioasă, ideală pentru joacă și relaxare, unde te poți bucura de briza proaspătă a mării și de priveliști uimitoare spre interiorul țării, de-a lungul coastei și asupra mării, mai ales atunci când te afli în vârful farului.

În casa administratorului farului, construită la începutul anilor 1920, se află restaurantul Red Sails. Conceptul și viziunea restaurantului Red Sails urmăresc să pună în valoare ingredientele locale, transformându-le în preparate rustice, în stil tradițional.

Sursă foto: Captură foto Instagram Smygehuk Fyr

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