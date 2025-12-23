FCSB i-a decis viitorul lui Vlad Chiricheș. Anunțul făcut de MM Stoica: „Am vorbit cu Gigi Becali”

Vlad Chiricheș mai are contract cu FCSB până în vara viitoare, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a anunțat ce decizie a luat clubul în privința celui mai experimentat jucător din lot. Chiar dacă Gigi Becali a transmis de mai multe ori că vrea să scape de el, se pare că internațional din lotul „roș-albaștrilor” a tras lozul norocos.

MM Stoica a dat de înțeles că Vlad Chiricheș va rămâne în lot până la vară, când îi expiră contractul.

„Situația lui Chiricheș s-a schimbat”

Distrus de Gigi Becali în mai multe rânduri, uneori prin atacuri destul de umilitoare, Chiricheș a primit o nouă șansă. Ultimele evoluții l-au convins pe finanțatorul campioanei en-titre că merită să fie păstrat în lot și pentru partea a doua a sezonului.

„Situația lui Chiricheș s-a schimbat. Avem nevoie de Chiricheș, chiar dacă nu joacă, am vorbit ieri cu el. Cum a intrat și cu Feyenoord și cu Rapid ne-a demonstrat că ne poate ajuta și din teren, nu doar din vestiar. Este un jucător extrem de important, factor de echilibru. Am vorbit cu Gigi Becali și l-am convins să rămână”, a transmis Mihai Stoica la Prima Sport.

Vlad Chiricheș a evoluat la FCSB în sezonul 2012-2013, fiind vândut după numai un an la Tottenham pentru 9,5 milioane de euro. La 10 ani distanță, el a revenit „acasă”, din postura de jucător liber de contract. În actualul sezon a jucat doar 19 meciuri, fără vreo contribuție decisivă.

Încă de la primul meci al sezonului – 2-1 cu CFR Cluj, în Supercupă -, Vlad Chiricheș a fost „clientul” lui Gigi Becali: „Dacă mai face așa, Chiricheș o să fie schimbat. Încă din minutul 20, 30! Așa o să facem. A făcut două greșeli mari, a dat pasă de gol adversarului, trebuia să luăm două goluri. Îți pui baza în el, dar ai și teamă să joci cu el”.

Ulterior, după eșecurile cu Shkendija și Drita, Becali a continuat atacurile:

„Nu știu ce se întâmplă cu Chiricheș. Parcă a ajuns un jucător de 19 ani, căruia îi e frică de minge și se ascunde de ea, de parcă vine din Divizia B și a venit la FCSB și se ascunde de minge

(…) Chiricheș nu va mai juca. Aveam încredere în el și i-am prelungit contractul. I-am dat 240.000 de euro primă în două luni, iulie și august, îl respect sau nu? Dacă îți dau atât, te respect sau nu? Că aud voci, că e umilință. Care umilință? Dacă în două luni îți dau 240.000 de euro? Dar nu mai joci. De ce nu mai joci? Că-s nebun eu? Că avem o performanță de făcut”.

De-a lungul carierei, Vlad Chiricheș a evoluat pentru Internațional Curtea de Argeș, Pandurii Tg. Jiu, FCSB, Tottenham, Napoli, Sassuolo și Cremonese.

