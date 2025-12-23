Prima pagină » Actualitate » FCSB i-a decis viitorul lui Vlad Chiricheș. Anunțul făcut de MM Stoica: „Am vorbit cu Gigi Becali”

FCSB i-a decis viitorul lui Vlad Chiricheș. Anunțul făcut de MM Stoica: „Am vorbit cu Gigi Becali”

23 dec. 2025, 08:49, Actualitate
FCSB i-a decis viitorul lui Vlad Chiricheș. Anunțul făcut de MM Stoica: „Am vorbit cu Gigi Becali”
FCSB i-a decis viitorul lui Vlad Chiricheș / Sursa FOTO: prosport.ro

Vlad Chiricheș mai are contract cu FCSB până în vara viitoare, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a anunțat ce decizie a luat clubul în privința celui mai experimentat jucător din lot. Chiar dacă Gigi Becali a transmis de mai multe ori că vrea să scape de el, se pare că internațional din lotul „roș-albaștrilor” a tras lozul norocos.

MM Stoica a dat de înțeles că Vlad Chiricheș va rămâne în lot până la vară, când îi expiră contractul.

„Situația lui Chiricheș s-a schimbat”

Distrus de Gigi Becali în mai multe rânduri, uneori prin atacuri destul de umilitoare, Chiricheș a primit o nouă șansă. Ultimele evoluții l-au convins pe finanțatorul campioanei en-titre că merită să fie păstrat în lot și pentru partea a doua a sezonului.

„Situația lui Chiricheș s-a schimbat. Avem nevoie de Chiricheș, chiar dacă nu joacă, am vorbit ieri cu el. Cum a intrat și cu Feyenoord și cu Rapid ne-a demonstrat că ne poate ajuta și din teren, nu doar din vestiar. Este un jucător extrem de important, factor de echilibru. Am vorbit cu Gigi Becali și l-am convins să rămână”, a transmis Mihai Stoica la Prima Sport.

Vlad Chiricheș a evoluat la FCSB în sezonul 2012-2013, fiind vândut după numai un an la Tottenham pentru 9,5 milioane de euro. La 10 ani distanță, el a revenit „acasă”, din postura de jucător liber de contract. În actualul sezon a jucat doar 19 meciuri, fără vreo contribuție decisivă.

Încă de la primul meci al sezonului – 2-1 cu CFR Cluj, în Supercupă -, Vlad Chiricheș a fost „clientul” lui Gigi Becali: „Dacă mai face așa, Chiricheș o să fie schimbat. Încă din minutul 20, 30! Așa o să facem. A făcut două greșeli mari, a dat pasă de gol adversarului, trebuia să luăm două goluri. Îți pui baza în el, dar ai și teamă să joci cu el”.

Ulterior, după eșecurile cu Shkendija și Drita, Becali a continuat atacurile:

„Nu știu ce se întâmplă cu Chiricheș. Parcă a ajuns un jucător de 19 ani, căruia îi e frică de minge și se ascunde de ea, de parcă vine din Divizia B și a venit la FCSB și se ascunde de minge

(…) Chiricheș nu va mai juca. Aveam încredere în el și i-am prelungit contractul. I-am dat 240.000 de euro primă în două luni, iulie și august, îl respect sau nu? Dacă îți dau atât, te respect sau nu? Că aud voci, că e umilință. Care umilință? Dacă în două luni îți dau 240.000 de euro? Dar nu mai joci. De ce nu mai joci? Că-s nebun eu? Că avem o performanță de făcut”.

De-a lungul carierei, Vlad Chiricheș a evoluat pentru Internațional Curtea de Argeș, Pandurii Tg. Jiu, FCSB, Tottenham, Napoli, Sassuolo și Cremonese.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Rapidiștii acuză arbitrajul după 1-2 cu FCSB. Panduru a analizat faza ce s-a petrecut în prelungiri și este sigur că Istvan Kovacs a greșit: „Penalty”

Elias Charalambous de la FCSB: „Avem un drum lung în fața noastră”

Recomandarea video

Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Digi24
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
Cancan.ro
Mălina Guler S-A SINUCIS?! Mesajul prin care și-a anunțat dispariția a fost făcut public abia acum
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Click
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
Digi24
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea deveni cel mai mare inamic al dronelor. E dezvoltată în Europa
Cancan.ro
Oana Mizil a fugit din țară cu fetița! Unde se ascunde acum fosta iubită a lui Marian Vanghelie
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
(P) Un derivat al vitaminei descoperite în 1913 este astăzi cel mai studiat ingredient antirid
ANALIZA de 10 „Flota din umbră” a Rusiei, asul din mâneca lui Putin. „Valoare strategică semnificativă, acoperire pentru agenții ruși, acte de sabotaj și platforme de lansare a dronelor”
10:00
„Flota din umbră” a Rusiei, asul din mâneca lui Putin. „Valoare strategică semnificativă, acoperire pentru agenții ruși, acte de sabotaj și platforme de lansare a dronelor”
CONTROVERSĂ Record sumbru în 2025. 468 de persoane au fost condamnate în Rusia pentru trădare și spionaj. Cel mai tânăr „trădător” are 17 ani, cel mai bătrân este un om de știință în vârstă de 80 de ani
09:21
Record sumbru în 2025. 468 de persoane au fost condamnate în Rusia pentru trădare și spionaj. Cel mai tânăr „trădător” are 17 ani, cel mai bătrân este un om de știință în vârstă de 80 de ani
FLASH NEWS Noul proiect de lege împotriva violenței domestice aduce schimbări ce pot salva viața victimelor. Modificările, pe masa Camerei Deputaților
09:12
Noul proiect de lege împotriva violenței domestice aduce schimbări ce pot salva viața victimelor. Modificările, pe masa Camerei Deputaților
EXTERNE Trump anunță o nouă clasă de nave de război care îi va purta numele: „Vor fi cele mai mari, mai puternice și mai rapide din lume”
09:10
Trump anunță o nouă clasă de nave de război care îi va purta numele: „Vor fi cele mai mari, mai puternice și mai rapide din lume”
EXTERNE Japonia, gata de repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima
08:44
Japonia, gata de repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima

Cele mai noi