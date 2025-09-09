Prima pagină » Actualitate » FCSB a găsit jucător pentru regula U21. Mihai Pintilii a anunțat că va intra direct titular

FCSB a găsit jucător pentru regula U21. Mihai Pintilii a anunțat că va intra direct titular

09 sept. 2025, 11:33, Actualitate
FCSB a găsit jucător pentru regula U21. Mihai Pintilii a anunțat că va intra direct titular

FCSB a încercat în ultimele zile ale perioadei de mercato să aducă un nou jucător eligibil cu regula U21. Ținta campioanei României a fost Mario Tudose (20 de ani), fundașul celor de la FC Argeș.

Negocierile dintre cele două părți nu au avut succes, suma de două milioane de euro solicitată de piteșteni fiind considerată prea mare de conducerea roș-albaștrilor.

Soluția lui Pintilii

Cum transferul a căzut, staff-ul tehnic a decis că va miza, din nou, pe Ionuț Cercel. Fundașul dreapta în vârstă de 20 de ani a început sezonul ca titular, dar a fost înlocuit ulterior cu Mihai Toma. Cum acesta nu a convins, Mihai Pintilii a anunțat că Cercel va reveni în primul „11”.

„La under? Cercel se descurcă bine, dar nu avem dublură. Dacă prinde o zi slabă, trebuie să-l bagi pe Tomiță mai sus și să scoți un senior, ceea ce complică lucrurile. Tomiță și Stoian au calități, dar sunt prea mici pentru nivelul ăsta. Diferența e că Cercel are fizic”, a explicat Mihai Pintilii la Digi Sport.

FCSB se confruntă cu o situație delicată: nu are o variantă de rezervă pentru postul de U21. Atunci când Cercel nu este disponibil (accidentat sau suspendat), singura soluție rămâne avansarea lui Mihai Toma în ofensivă. Însă, titularizarea sa obligă staff-ul să sacrifice unul dintre jucătorii de atac, care în sezonul trecut a dus greul.

Despre alți tineri din lot, Pintilii a fost tranșant: „Lui Tomiță îi place mai mult în stânga, dar acolo posturile sunt ocupate. Musi nu cred că mai dorea să joace la noi. Și anul trecut i-a fost greu”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Becali: „O să-l iau liber”. Planul patronului FCSB pentru jucătorul pe care îl vrea cu orice preț

Transferuri în Superliga. Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid

Gigi Becali a luat foc, după ce a picat transferul la FCSB. „Să se învețe minte. Să stea toți drepți în fața mea”

Citește și

ACTUALITATE Ce i-au spus cei mai mari BANCHERI din lume premierului Bolojan, la București: „E necesară continuarea politicilor de reformă”
12:40
Ce i-au spus cei mai mari BANCHERI din lume premierului Bolojan, la București: „E necesară continuarea politicilor de reformă”
VIDEO Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”, despre diferențele dintre PFA și SRL: „Scopul este de a construi o afacere mare, cu angajați”
12:07
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”, despre diferențele dintre PFA și SRL: „Scopul este de a construi o afacere mare, cu angajați”
POLITICĂ AUR a atacat la CCR patru proiecte pentru care Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament: „Invocarea «urgenței» reprezintă o minciună”
11:56
AUR a atacat la CCR patru proiecte pentru care Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament: „Invocarea «urgenței» reprezintă o minciună”
ACTUALITATE Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj, urma să susțină o prelegere la Universitatea de Vest în calitate de „expert în securitate”
11:45
Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj, urma să susțină o prelegere la Universitatea de Vest în calitate de „expert în securitate”
EXCLUSIV Ciolacu și Bolojan în același timp la TV. Unul la RTV, altul la TVR1, TVR Info, TVR Moldova și TVR Internațional. Cine a câștigat războiul audiențelor
11:37
Ciolacu și Bolojan în același timp la TV. Unul la RTV, altul la TVR1, TVR Info, TVR Moldova și TVR Internațional. Cine a câștigat războiul audiențelor
POLITICĂ Președintele Cehiei, în vizită la Craiova. Cum i-a pregătit echipa sa șederea în „capitala Olteniei”
11:05
Președintele Cehiei, în vizită la Craiova. Cum i-a pregătit echipa sa șederea în „capitala Olteniei”
Mediafax
Ilie Bolojan: Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare / Precizările Guvernului României
Digi24
Decizie a instanței: O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în malluri timp de trei an
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate și tradiții distruse pentru un resort de lux
Cancan.ro
Surpriză! Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus Iohannis pentru elevii ei
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
StirileKanalD
Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Profesorii amenință că vor porni o grevă generală! Continuă protestele în a doua zi de școală
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noul Renault Clio, lansat oficial. Subcompacta arată WOW – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Cumpărăturile pe Temu i-au adus probleme unui român, la vamă
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Veronica, amenințată de Manuela după difuzarea imaginilor din club: "Îmi e frică de tine, dar ce ai putea să îmi faci?". Ce s-a văzut la TV a declanșat INFERNUL. Nimeni nu și-a imaginat că se poate ajunge aici: "Să îți iau fața"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Oamenii au ajuns să aibă o capacitate de atenție mai scurtă. Ce înseamnă asta?
ECONOMIE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „La PFA, avem de plătit CAS, CASS și impozit pe venit”
12:40
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „La PFA, avem de plătit CAS, CASS și impozit pe venit”
EXTERNE Un fost prim-ministru al Thailandei a fost condamnat la ÎNCHISOARE. Ce acuzații i se aduc
12:37
Un fost prim-ministru al Thailandei a fost condamnat la ÎNCHISOARE. Ce acuzații i se aduc
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: „Ucrainenii n-au cum să nu cedeze teritorii. Americanii nu le mai dau nici măcar un CENT”
12:30
Valentin Stan: „Ucrainenii n-au cum să nu cedeze teritorii. Americanii nu le mai dau nici măcar un CENT”
ACTUALITATE Valentin Stan: „Ilie Bolojan a confirmat ca trebuie sa ne respectăm ANGAJAMENTELE asumate pe partea de apărare”
12:00
Valentin Stan: „Ilie Bolojan a confirmat ca trebuie sa ne respectăm ANGAJAMENTELE asumate pe partea de apărare”
ECONOMIE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „În cazul unui SRL, activitatea poate fi desfășurată prin administratori”
11:59
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „În cazul unui SRL, activitatea poate fi desfășurată prin administratori”
EXTERNE Armata israeliană a avertizat că își va intensifica operațiunile în orașul GAZA, vizat de alerta de evacuare/ „Este doar începutul”
11:47
Armata israeliană a avertizat că își va intensifica operațiunile în orașul GAZA, vizat de alerta de evacuare/ „Este doar începutul”