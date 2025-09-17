Federația SANITAS, mesaj dur pentru Guvern: „Empatia nu ține de foame”. Salariații din Asistența Socială amenință cu PROTESTE

Sindicaliştii avertizează că angajații DGASPC merg încă la muncă doar din responsabilitate față de beneficiari, dar atrag atenția Guvernului că empatia „nu ține de foame” și amenință cu proteste dacă salariile vor continua să întârzie.

Federația SANITAS a transmis că sistemul de asistență socială a ajuns într-o situație critică, după ce în mai multe județe Direcțiile de Asistență Socială nu mai au fonduri pentru plata salariilor și nici pentru serviciile destinate persoanelor vulnerabile.

„Asistenţa socială în colaps – Guvernul tace! Federaţia SANITAS din România atrage ferm atenţia, tuturor autorităţilor abilitate, asupra faptului că asigurarea fondurilor necesare funcţionării DGASPC-urilor nu este opţională, este o obligaţie constituţională având ca principal scop susţinerea persoanelor vulnerabile, cetăţeni români, cu drepturi depline”, au transmis, miercuri, reprezentaţii SANITAS, într-un comunicat de presă.

Potrivit federației, în unele județe angajații merg încă la muncă doar pentru că nu pot lăsa beneficiarii fără sprijin, însă situația aceștia subliniază că situația nu poate continua la nesfârșit.

„Şi cu toate acestea, salariaţii merg încă la muncă pentru că nu pot lăsa beneficiarii pe care îi îngrijesc de ani de zile, fără niciun sprijin. Si totuşi, stimaţi guvernanţi, vă rugăm să fiţi conştienţi că empatia nu ţine de foame, iar membrii noştri de sindicat nu vor merge la serviciu, la nesfârşit, cu stomacul gol. Si pentru a evita ca toţi salariaţii din Asistenţă socială să iasă în stradă pentru a-şi susţine drepturile, vă solicităm urgentarea procesului de rectificare bugetară astfel încât să puteţi asigura fondurile necesare desfăşurării activităţii în sistem până la sfârşitul anului 2025”, au mai transmis sindicaliştii.

De asemenea, aceștia se declară deschiși la dialog, dar avertizează că, dacă salariile vor continua să întârzie, vor recurge la toate formele legale de protest.

Sursa foto: Facebook Federatia Sanitas din Romania

