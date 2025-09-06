Federația Sindicatelor Libere din Învățământ: „Dacă nu suntem toți, educația va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a transmis un comunicat de presă prin care menționează, printre altele, că sistemul de învățământ românesc traverseză o perioadă dificilă și că „avem datoria să continuăm protestele”. De altfel, îndeamnă cadrele didactice să se alăture protestelor împotriva măsurilor de austeritate care au fost impuse sistemului educațional din România.

În comunicatul de presă se menționează că măsurile luate prin Legea 141/2025 au fost luate în lipsa unui studiu de impact. De asemenea, președintele FSLI mai menționează că urmările măsurilor „pot avea efecte extrem de dăunătoare asupra acestui sistem vital pentru o națiune”.

În comunicat se mai precizează că aceste măsuri „nu fac altceva decât să arunce învățământul românesc cu 15-20 de ani în urmă”. Mai mult, FSLI susține că responsabilă pentru situația actuală a învățământul este întreaga clasă politică. Totodată, cadrele didactice sunt îndemnate să participe la proteste.

La data de 8 septembrie, ziua în care începe noul an școlar, are loc „Marșul Educației” în București.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ: „Avem datoria să continuăm protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate”

„Apel la solidaritate: Dacă nu suntem toți, educația va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan! Dragi colegi, ❗Sistemul educațional traversează cea mai grea perioadă, din ultimii 35 de ani, din cauza măsurilor luate prin Legea 141/2025. Aceste măsuri au fost luate fără să se facă un studiu din impact și fără să aibă în vedere că urmările acestor măsuri pot avea efecte extrem de dăunătoare asupra acestui sistem vital pentru o națiune. Cei care au de pierdut sunt în egală măsură elevii dar și cadrele didactice. 🚫 Măsurile de-a dreptul cinice luate de Guvernul Bolojan, cu acceptul unanim al partidelor politice care susțin actualul guvern, nu fac altceva decât să arunce învățământul românesc cu 15-20 de ani în urmă, aceasta fiind încă o dovadă că clasa politică din România nu a dat și nu dă doi bani pe sistemul educațional. Dacă trăiam într-o țară normală, educația ar fi fost protejată în această perioadă de austeritate. ⚠️Trebuie să conștientizăm că aceste măsuri sunt cu bătaie lungă, motivul ascuns fiind acela de distrugere a învățământului preuniversitar de stat și nicidecum argumentul că nu sunt bani suficienți pentru acoperirea salariilor și burselor în învățământ, până la finalul acestui an. Nimeni nu se mai îndoiește de marile interese ale politicienilor, de lumea coruptă, de infractorii care fură statul, de oligarhi! Poate că aceste lucruri ar trebui să ne dea mai mult de gândit și să ne determine, în masă, să ne cerem drepturile, în stradă. 📣 Stimați colegi, 📌Avem datoria să continuăm protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua și alte măsuri împotriva cadrelor didactice. Neimplicarea noastră masivă va fi tradusă de guvernanți simplu: pe ei îi putem controla, lor le putem închide gura! Oare așa să fie? Ne-am pierdut puterea și am amuțit? Noi credem că nu! Noi suntem conștienți că educația are oameni solidari, curajoși și puternici! ➡️Pe data de 8 septembrie este primul mare protest – MARȘUL EDUCAȚIEI, din București. Trebuie să arătăm că suntem uniți, pentru a ne recâștiga demnitatea călcată în picioare de cei care sunt acum la putere. Dacă fiecare cadru didactic este conștient de gravitatea situației și de necesitatea implicării în boicotarea deschiderii anului școlar și în protestele următoare, atunci distrugerea învățământului nu va fi garantată! ✊Nu e suficient să ne revoltăm în social media, ci e nevoie de implicare efectivă în acțiunile de protest!

Liderii de sindicat nu pot să obțină singuri abrogarea măsurilor imposibile luate de Guvernul Bolojan. Este nevoie, mai mult ca oricând, de unitate și solidaritate! 👉 Cu fiecare dintre voi, dragi colegi, devenim mai puternici, iar o luptă se câștigă cu implicare reală!”, transmite Simion Hancescu, Președinte FSLI.

Sursă foto: Facebook FSLI Romania