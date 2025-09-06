Haos la cea mai mare școală din Capitală. Conducerea și-a dat demisia în bloc. Părinții merg în instanță și fac acuzații înainte de începerea școlii

Conducerea Școlii Gimnaziale nr 195 „Hamburg”, din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, și-a dat demisia în bloc. Decizia vine cu doar două zile înainte de începerea cursurilor, programate pentru luni, 8 septembrie, a confirmat pentru Edupedu.ro directoarea Ștefania Voicu. În paralel însă, peste 230 de părinți ai elevilor de clasa a III-a, care ar urma să facă ore zilnic de la 11 la 14 au depus sesizări și au anunțat că vor merge în instanță, acuzând că elevii sunt obligați să învețe într-un sistem „haotic, abuziv și ilegal”.

Potrivit Edupedu, Școala Gimnazială „Hamburg” Nr. 195 are trei directori adjuncți, potrivit prezentării de pe site-ul instituției: Ionel – Marius Țolescu, Simina – Maria Oncete și Ana – Maria Tudor.

În cel mai recent document transmis de părinți sursei citate, părinții descriu situația actuală a școlii prin trei cuvinte: „haos, abuz și intimidare”.

Ei reclamă că școala a intrat într-un amplu proces de renovare și extindere, iar organizarea procesului de învățământ a fost lăsată pe ultima sută de metri, pentru circa 2000 de elevi. La dispoziție rămân numai două corpuri active și containere „amplasate efectiv pe trotuar, în parcare, în ciuda faptului că școala oricum este supraaglomerată, în total fiind aproximativ 86 de clase”.

Potrivit părinților, vineri, pe 5 septembrie, în ajunul începerii școlii, conducerea le-a comunicat un „program provizoriu, program haotic, ilegal, deoarece maschează un învățământ în trei schimburi, deși această formă de organizare este ilegală, cum de altfel au declarat recent atât Ministerul Educației, cât și Inspectorul școlar general”. Părinții acuză că, fără nicio consultare prealabilă și fără o analiză de impact, s-a decis ca „aproximativ 230 de elevi în vârstă de 8-9 ani din 10 clase de a III-a să învețe provizoriu de la 11:20 și până la 14:00”.

Această sesizare ridică și întrebări legate de efectele asupra familiilor: „Cine îi duce la școală? Cine îi ia de la școală? Cine suportă costurile exorbitante pentru această situație? Cine răspunde pentru faptul că părinții sunt nevoiți să își reducă programul de lucru? Cine răspunde pentru faptul că acești copii vor fi nevoiți să fie sacrificați? Cine răspunde dacă se întâmplă un accident cu un astfel de copil?”. Părinții afirmă că, în paralel, s-a declanșat „o amplă acțiune de hărțuire și intimidare a acestora și a copiilor, pentru a se renunța la atitudinea de revoltă”.

„În acest sens, noi, părinții a 230 de elevi, am luat decizia de a apela la concursul instanțelor de judecată pentru a ne face dreptate, pentru a reclama toate ilegalitățile și pentru a ni se repara prejudiciul suferit”, se arată în sesizarea transmisă redacției.

Izabela Nichifor, părintele unui elev de clasa a III-a, avocat, a spus pentru sursa citată că în instanță vor fi atacate acte administrative precum „decizia Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat acest program. Nu avem un format fizic al acestei decizii, dar operațiunea juridică există la acest moment, pentru că ni s-a comunicat un program aprobat chiar și provizoriu”. „Nu știm unde vor învăța copiii, în două schimburi cu trei serii, mascat, deci ilegal”.

De precizat este că, la doar două săptămâni înainte de începerea școlii, elevii de la nr. 195 nu știau în ce schimb vor învăța și de la ce oră vor începe cursurile. Situația aceasta era cauzată de șantierul de extindere și modernizare, cu termen de finalizare septembrie 2026, potrivit primarului Robert Negoiță.

Părinții primiseră atunci un formular online cu trei variante de program, chiar una care propunea reducerea orelor la 45 de minute și rotația claselor, fără să se precizeze frecvența acestei alternări. Conducerea școlii spunea atunci pentru sursa citată că „se analizează organizarea programului în două schimburi” și că va solicita aprobarea Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru eventualele modificări.

Autorul recomandă:

Ministrul Educației ANUNȚĂ că luni începe școala

ALERTĂ la o școală din Germania. O profesoară a fost înjunghiată, iar polițiștii l-au împușcat pe suspect în timpul operațiunii de arestare