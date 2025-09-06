Prima pagină » Actualitate » Începe sau NU școala? Haos total, înainte de primul clopoțel. Marius Nistor critică „tupeul” ministrului Educației: „Inacceptabil”

Începe sau NU școala? Haos total, înainte de primul clopoțel. Marius Nistor critică „tupeul” ministrului Educației: „Inacceptabil”

06 sept. 2025, 15:02, Actualitate
Începe sau NU școala? Haos total, înainte de primul clopoțel. Marius Nistor critică

Este haos în școala românească, iar elevii nu știu încă dacă luni vor începe cursurile. În timp ce guvernanții se „scaldă” în „balta” austerității, elevii și părinții așteaptă informații certe cu privire la începerea noului an școlar. Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a precizat că 80% dintre cadrele didactice vor protesta, precizând că unele dintre cadrele didactice vor fi în stradă, iar altele în unitățile de învățământ. Liderul de sindicat a precizat că mulți elevi sunt solidari cu profesorii și vor purta banderole albe, în semn de sprijin cu situația din învățământul românesc. 

Asociaţia Vâlceană a Elevilor (AVE) se solidarizează cu profesorii, susţinând sindicaliştii din educaţie în demersurile lor.

Elevii vâlceni cer guvernului să renunţe la tăierile şi restricţiile din şcoli. Reamintim că peste 30.000 de cadre didactice din toată țara vor protesta, luni, 8 septembrie, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, față de Legea Bolojan și prevederile acesteia privind educația.

Marius Nistor, liderul de sindicat a cerut și sprijinul părinților, îndemnându-i „să țină cont de ceea ce transmit organizațiile sindicale și societatea civilă.

„Haosul acesta îl datorăm în totalitate ministrului Educației, politicienilor și guvernului. Știau foarte bine că luni vom protesta, că zeci de mii de cadre didactice vor fi în București. Și totuși au avut tupeul să îndemne părinții să-și trimită copiii la școală, să exercite presiuni prin inspectorate și directori, să amenințe cadrele didactice cu desfacerea contractelor de muncă. Este inacceptabil. Noi nu ne batem pentru creșteri salariale, ne batem pentru un învățământ de calitate, pentru copiii noștri”, a declarat Marius Nistor la Antena3 CNN.

Haos la cea mai mare școală din Capitală

Conducerea Școlii Gimnaziale nr 195 „Hamburg”, din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, și-a dat demisia în bloc. Decizia vine cu doar două zile înainte de începerea cursurilor, programate pentru luni, 8 septembrie, a confirmat pentru Edupedu.ro directoarea Ștefania Voicu.

În paralel însă, peste 230 de părinți ai elevilor de clasa a III-a, care ar urma să facă ore zilnic de la 11 la 14 au depus sesizări și au anunțat că vor merge în instanță, acuzând că elevii sunt obligați să învețe într-un sistem „haotic, abuziv și ilegal.”

Sursă foto: colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

VIDEO SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion”
17:28
SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion”
ACTUALITATE Sfârșit tragic pentru o refugiată ucraineană. A fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi
17:09
Sfârșit tragic pentru o refugiată ucraineană. A fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi
ACTUALITATE Ai un hectar de teren arabil? Poți primi peste 10.000 de euro pentru a face o pădure și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani
16:44
Ai un hectar de teren arabil? Poți primi peste 10.000 de euro pentru a face o pădure și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani
ULTIMA ORĂ Donald Trump, SURPRIZA de la finala US Open 2025. Președintele SUA, între Sinner și Alcaraz. Reacția primilor doi jucători din lume la tenis
16:32
Donald Trump, SURPRIZA de la finala US Open 2025. Președintele SUA, între Sinner și Alcaraz. Reacția primilor doi jucători din lume la tenis
NEWS ALERT PLANUL roşu activat în Ialomița. Accident grav cu patru mașini / 11 persoane implicate, între care şi copii
16:27
PLANUL roşu activat în Ialomița. Accident grav cu patru mașini / 11 persoane implicate, între care şi copii
EXCLUSIV Bolojan a eliminat PE ASCUNS criteriile pentru numirea șefului Corpului de Control, într-o ordonanță a minerilor. Fost judecător CCR: „E o golăneală”. Cine este cel numit deja „MINERUL lui Bolojan”
16:21
Bolojan a eliminat PE ASCUNS criteriile pentru numirea șefului Corpului de Control, într-o ordonanță a minerilor. Fost judecător CCR: „E o golăneală”. Cine este cel numit deja „MINERUL lui Bolojan”
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Cancan.ro
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Cancan.ro
Cum i-au dat fatala Marius Avram şi ispita Cătălin blondei Maria Avram de la Insula Iubirii. Concurenta a cedat nervos și…
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
StirileKanalD
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
KanalD
Ai văzut-o? Edith Maria, o minoră din București, a dispărut de acasă și nu s-a mai întors. Mama ei o caută cu disperare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
Verdict pentru Călin Georgescu după alegeri. Ambasadorul României în SUA a făcut anunțul: E o minciună grosolană
Evz.ro
Cine i-a pus de fapt capac Elenei Udrea. Personajul e unul secundar, cel putin până acum
A1
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la 57 de ani
Stirile Kanal D
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Kfetele
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți, este o diferență de 37 de ani
RadioImpuls
HOROSCOPUL săptămânii 8-14 septembrie 2025. O zodie are numeroase motive să zâmbească! Aceasta își găsește drumul în viață și are parte de reușite în lanț. Veniturile ei cresc când se așteaptă mai puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Copiii nopților polare: cum supraviețuiesc sibirienii fără Soare. Terapia cu lumină UV pentru vitamina D