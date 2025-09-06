Este haos în școala românească, iar elevii nu știu încă dacă luni vor începe cursurile. În timp ce guvernanții se „scaldă” în „balta” austerității, elevii și părinții așteaptă informații certe cu privire la începerea noului an școlar. Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a precizat că 80% dintre cadrele didactice vor protesta, precizând că unele dintre cadrele didactice vor fi în stradă, iar altele în unitățile de învățământ. Liderul de sindicat a precizat că mulți elevi sunt solidari cu profesorii și vor purta banderole albe, în semn de sprijin cu situația din învățământul românesc.

Asociaţia Vâlceană a Elevilor (AVE) se solidarizează cu profesorii, susţinând sindicaliştii din educaţie în demersurile lor.

Elevii vâlceni cer guvernului să renunţe la tăierile şi restricţiile din şcoli. Reamintim că peste 30.000 de cadre didactice din toată țara vor protesta, luni, 8 septembrie, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, față de Legea Bolojan și prevederile acesteia privind educația.

Marius Nistor, liderul de sindicat a cerut și sprijinul părinților, îndemnându-i „să țină cont de ceea ce transmit organizațiile sindicale și societatea civilă.

„Haosul acesta îl datorăm în totalitate ministrului Educației, politicienilor și guvernului. Știau foarte bine că luni vom protesta, că zeci de mii de cadre didactice vor fi în București. Și totuși au avut tupeul să îndemne părinții să-și trimită copiii la școală, să exercite presiuni prin inspectorate și directori, să amenințe cadrele didactice cu desfacerea contractelor de muncă. Este inacceptabil. Noi nu ne batem pentru creșteri salariale, ne batem pentru un învățământ de calitate, pentru copiii noștri”, a declarat Marius Nistor la Antena3 CNN.

Haos la cea mai mare școală din Capitală

Conducerea Școlii Gimnaziale nr 195 „Hamburg”, din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, și-a dat demisia în bloc. Decizia vine cu doar două zile înainte de începerea cursurilor, programate pentru luni, 8 septembrie, a confirmat pentru Edupedu.ro directoarea Ștefania Voicu.

În paralel însă, peste 230 de părinți ai elevilor de clasa a III-a, care ar urma să facă ore zilnic de la 11 la 14 au depus sesizări și au anunțat că vor merge în instanță, acuzând că elevii sunt obligați să învețe într-un sistem „haotic, abuziv și ilegal.”

