Magistrații gălățeni au emis, joi, un ordin de protecție împotriva lui Ahmed Marin, fratele celor criminali care în noaptea de 10 spre 11 februarie 2024, au înjunghiat mortal un bărbat în timpul unei petreceri care avea loc în restaurantul unui local din stațiunea montană Padina. Bărbatul ar fi bătut-o și ar fi amenințat-o cu moartea pe o cunoscută textieră din industria muzicii de petrecere.

Ahmed Marin este singurul fiu al temutului interlop Fabian Marin și al vrăjitoarei Sidonia care nu este anchetat pentru crimă. Cunoscut la rândul său, în mediile infracționale bucureștene din postura de cămătar, Ahmed face obiectul unui ordin de protecție emis pe numele său de către magistrații Judecătoriei Galați.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că fosta iubită a lui Ahmed ar fi reclamat faptul că acesta ar fi urmărit-o, ar fi amenințat-o în repetate rânduri, inclusiv cu moartea, iar la începutul lunii septembrie a bătut-o în incinta unei benzinării din Galați.

Magistrații i-au pus brățară electronică

Femeia a depus plângere, iar procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi au solicitat instanței emiterea unui ordin de protecție. Instanța a admis solicitarea procurorilor și a emis un ordin de protecție valabil pentru două luni. Conform sentinței, pe parcursul celor două luni, fiul vrăjitoarei Sidonia este obligat să poarte o brățara electronică de localizare, să păstreze o distanță minimă de 200 de metri față de locuința victimei și să nu o contacteze în niciun fel. Totodată, Ahmed Marin a fost obligat să achite femeii suma de 2.000 de lei, bani care reprezintă contravaloarea onorariului pentru avocatul acesteia. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de trei zile de la pronunțare.

Victima lui Ahmed Marin este Corina Trifan, cunoscută ca textieră în industria muzicii de petrecere. Printre manelele ale căror versuri au fost semnate de Corina Trifan se numără „Cu mine te știe lumea”, interpretată de Costel Biju și Kristyana, „Victima”, care face parte din repertoriul lui Florin Salam sau „Dumnezeul meu nu doarme”, cântată de Lele, melodii devenite virale printre fanii acestui gen muzical.