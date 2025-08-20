Prima pagină » Actualitate » Unul dintre frații Fabian, acuzați de CRIMA de la Padina, se întoarce după gratii. Care este motivul

20 aug. 2025, 23:55, Actualitate
Unul dintre frații Fabian, acuzați de CRIMA de la Padina, se întoarce după gratii. Care este motivul

Miercuri, Tribunalul Dâmbovița a dispus arestarea preventivă a lui Marin Laurențiu, unul dintre autorii crimei de la Padina, după ce procurorii au descoperit faptul că bărbatul a fabricat” un denunț, ca să primească o pedeapsă mai mică.

În luna feburarie a anului trecut, frații Laurenţiu Marin, Louis-Justin Marin şi George-Armando Marin, fiii autointitulatei vrăjitoare Sidonia, au fost arestați preventiv sub acuzația că au omorât un om de afaceri, în timpul unei petreceri la Padina.

După trei luni de arrest, în luna mai a anului trecut, Curtea de Apel Ploiești a decis ca frații Marin să fie eliberați și să fie plasați în arest la domiciliu.

După mai bine de un an de anchetă, iată că cei trei frați sunt trimiși în judecată pentru mai mute infracțiuni, dintre care, cea mai gravă fiind cea de omor.

Ulterior, unul dintre aceștia, Marin Laurențiu, zis și Solomon Fabianm a pus la cale un plan ca săși reducă pedeapsa, ajutat fiind de țiva apropiați. Mai precis, el a simulat vânzarea unui pistol și a făcut un denunț.

„S-a stabilit că autorii, sub diverse forme de participare, au simulat vânzarea unei arme de foc, a unei arme letale cu scopul ca unul dintre suspecţi formuleze un denunţ în fals pentru a beneficia de reducerea pedepsei pentru o altă infracţiune săvârşită anterior, o infracţiune de omor din 2024″, spunea în urmă cu o săptămână şeful Serviciului Investigaţii Criminale Bucureşti, comisarul Ionuţ Burlacu.

Astfel, anchetatorii au descoperit că este vorba despre un denunț fals și l-au reținut pe Marin Laurențiu, după care au cerut arestarea sa preventivă.

Amintim că, în cursul nopţii de 10 spre 11 februarie 2024, fraţii Laurenţiu Marin, Louis-Justin Marin şi George-Armando Marin, din clanul „Fabian”, au înjunghiat un bărbat, în timpul unei petreceri în staţiunea montană Padina.

Potrivit Poliției, incidentul a izbucnit pe fondul unui conflict spontan. La respective petrecere, care a avut loc la Hotel Belmont din Padina, au fost prezenţi cântăreţii Alex Velea, Antonia şi Alina Eremia. Incidentul s-a întâmplat după concert, într-o clădire anexă hotelului. Cei trei agresori au fugit apoi cu mașina, după ce l-au înjunghiat pe bărbatul în vârstă de 41 de ani, însă au fost prinși la scurt timp de polițiști.

