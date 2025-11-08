Prima pagină » Actualitate » Femeia lovită de cablul electric al STB în București a murit la Spitalul Pantelimon

Femeia lovită de cablul electric al STB în București a murit la Spitalul Pantelimon

08 nov. 2025, 19:45, Actualitate
Femeia lovită de cablul electric al STB în București a murit la Spitalul Pantelimon

Femeia în vârstă de 69 de ani care a fost lovită de un cablu STB în Capitală a decedat. Femeia era internată la Spitalul Pantelimon. Incidentul s-a petrecut în urmă cu două zile, în intersecţia Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, una dintre cele mai aglomerate din Bucureşti. Cablurile de susţinere a reţelei electrice de tramvai, în mod normal, au o înălţime de 5,5 metri, însă la momentul respectiv firele erau cu aproape 2 metri mai jos.

Cablul a fost rupt de un camion. Femeia a primit îngrijiri medicaleiar circulația tramvaielor prin zonă fost oprită.  În momentul accidentului, o echipă STB făcea lucrări, iar reprezentanţii societăţii de transport susţin că în zonă se luaseră toate măsurile.

Victima a fost resuscitată aproape o oră pe asfalt sub privirile a zeci de oameni. A revenit din stop cardio-respirator, dar inima i s-a oprit pentru a doua oară în drumul spre Spitalul Pantelimon.

Recomandarea autorului: Momentul în care o femeie din București este proiectată în aer de un cablu de tramvai care s-a rupt. Femeia este în stop-cardiorespirator

Citește și

UTILE Ce obiecte sunt interzise pe scara blocurilor. Plante care sunt factor de risc la evacuarea în caz de incediu sau cutremur
20:03
Ce obiecte sunt interzise pe scara blocurilor. Plante care sunt factor de risc la evacuarea în caz de incediu sau cutremur
CONTROVERSĂ Scandal la Vatican. O amplă anchetă scoate la iveală investiții ale Sfântului Scaun în produse de lifestyle, jocuri și filme precum „Men in Black” sau biografia lui Elton John
19:25
Scandal la Vatican. O amplă anchetă scoate la iveală investiții ale Sfântului Scaun în produse de lifestyle, jocuri și filme precum „Men in Black” sau biografia lui Elton John
AUTO Doliu în familia TOP GEAR! Fostul prezentator Quentin Willson a murit la 68 de ani
18:35
Doliu în familia TOP GEAR! Fostul prezentator Quentin Willson a murit la 68 de ani
UTILE Perioada ideală de stropire a pomilor fructiferi. Care este răsplata la primăvară
18:32
Perioada ideală de stropire a pomilor fructiferi. Care este răsplata la primăvară
VIDEO România, singura țară din Europa cu mai puțini TURIȘTI străini acum decât în comunism. Care este explicația acestui fenomen
18:25
România, singura țară din Europa cu mai puțini TURIȘTI străini acum decât în comunism. Care este explicația acestui fenomen
CONTROVERSĂ Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, nu se dezminte. Insistă să-l CRITICE pe Trump: E un politician cu care nu rezonez absolut deloc
18:18
Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, nu se dezminte. Insistă să-l CRITICE pe Trump: E un politician cu care nu rezonez absolut deloc
Mediafax
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la Miami
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Mediafax
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta Turnu Severin
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Arheologii au descoperit o necropolă romană de proporții impresionante