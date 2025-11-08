Femeia lovită de cablul electric al STB în București a murit la Spitalul Pantelimon

Femeia în vârstă de 69 de ani care a fost lovită de un cablu STB în Capitală a decedat. Femeia era internată la Spitalul Pantelimon. Incidentul s-a petrecut în urmă cu două zile, în intersecţia Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, una dintre cele mai aglomerate din Bucureşti. Cablurile de susţinere a reţelei electrice de tramvai, în mod normal, au o înălţime de 5,5 metri, însă la momentul respectiv firele erau cu aproape 2 metri mai jos.

Cablul a fost rupt de un camion. Femeia a primit îngrijiri medicale, iar circulația tramvaielor prin zonă a fost oprită. În momentul accidentului, o echipă STB făcea lucrări, iar reprezentanţii societăţii de transport susţin că în zonă se luaseră toate măsurile.

Victima a fost resuscitată aproape o oră pe asfalt sub privirile a zeci de oameni. A revenit din stop cardio-respirator, dar inima i s-a oprit pentru a doua oară în drumul spre Spitalul Pantelimon.