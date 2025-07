Emil Munteanu, personaj cunoscut încă din 2017 pentru faptele sale de violență asupra femeilor, care a fost și arestat într-un dosar privind punerea în circulație de bani falși, a devenit un adevărat pericol social, după ce, în martie 2024, a intrat în Casa Poporului, alături de un individ implicat într-un dosar de proxenetism, și ar fi hărțuit-o și amenințat-o pe femeia de afaceri Ioana Cristodoru. Gândul a luat legătura și cu alte presupuse victime, care, sub protecția anonimatului, au mărturisit teroarea și amenințările la care ar fi fost supuse de pretinsul milionar.

Într-un moment în care societatea românească este zdruncinată de fenomenul abuzului asupra femeilor, Emil Munteanu, milionarul închipuit din Piatra Neamț, își cultivă imaginea de presupus agresor, după ce mai multe femei l-au acuzat de acte de violență, hărțuire și amenințări.

Emil Munteanu, poreclit „Tăurașul Emi” de presa mondenă, abordează femei care nu-l cunosc și le propune favoruri sexuale, iar refuzul declanșează agresivitatea compulsivă a individului.

Pe numele lui Emil Munteanu există cel puțin trei plângeri penale, însă majoritatea femeilor hărțuite de acesta se tem să apeleze la autorități.

Individul are o anumită tipologie în alegerea victimelor: femei de carieră, cu un statut social și financiar superior, care frecventează evenimentele mondene din Capitală. Teama de scandal și stigmatizarea sunt printre motivele pentru care multe dintre femeile agresate de Munteanu refuză să depună plângere.

Una dintre victimele lui Emil Munteanu, care a decis să vorbească deschis despre cum acesta a hărțuit-o doi ani la rând, este Ioana Cristodoru, femeie de afaceri, deținătoare a unui brand de încălțăminte.

Aceasta povestește că problemele ei cu Emil Munteanu au început în noiembrie 2023, în timp ce se afla la un târg dedicat mireselor, chiar la Palatul Parlamentului.

Emil Munteanu ar fi reușit să intre în incintă după ce a prezentat un ecuson fals. Este necesar de menționat că la fiecare dintre aceste incidente au existat martori.

Situația a culminat la ediția din 2024 a evenimentului dedicat mireselor, desfășurat în perioada 29-31 martie, tot la Palatul Parlamentului. Ioana Cristodoru relatează că Emil Munteanu și-a făcut din nou apariția la târg în 30 martie.

La finalul programului, ar fi fost apelată de 12 ori, cu număr ascuns, de Emil Munteanu, dar și de bodyguardul acestuia, pe WhatsApp.

Femeia avea să afle că garda de corp a lui Munteanu este un anume “Roger”, potrivit detaliilor afișate la profilul său de WhatsApp.

Din informațiile furnizate de victimă reiese că bodyguardul lui Emil Munteanu este, de fapt, Roger Bogdan Rusei, individ cu legături în lumea interlopă, acuzat în 2023 într-un dosar de proxenetism și despre care Gândul a relatat în exclusivitate AICI.

În ziua imediat următoare, la data de 31 martie 2024, Emil Munteanu ar fi intrat în incinta Palatului Parlamentului alături de interlopul Roger.

Ioana Cristodoru a declarat că a anunțat conducerea evenimentului Mariage Fest, referitor la incidentele cu Emil Munteanu, având în vedere că publicul este în mare parte format din femei. Ea a evitat să mai ia parte la eveniment.

Cu toate acestea, el a continuat să-și făcă apariția, atât la ediția din ianuarie, cât și la cea din martie 2025, așa cum demonstrează imaginile primite de către victimă de la ceilalți expozanți.

Din păcate, coșmarul Ioanei Cristodoru cu Emil Munteanu nu a luat sfârșit. Cea mai recentă interacțiune cu acesta a avut loc chiar în luna iunie 2025, la un eveniment monden, unde a agresat-o fizic. Femeia este determinată să depună plângere.

Am vorbit și cu psiholog despre experiența prin care am trecut cu acest individ. El se hrănește cu frica femeilor, atunci când vede frica, avansează în amenințări“, povestește Ioana Cristodoru.

Diana” este o femeie cu o carieră de succes în marketing și PR, care a decis să depună plângere penală împotriva lui Emil Munteanu, în urma mai multor incidente cu acesta, petrecute în 2024, când ar fi agresat-o fizic și ar fi amenințat-o.

Cu toate că plângerea a fost depusă anul trecut și, potrivit victimei, ar fi existat camere de supraveghere în zonă, care ar fi surprins momentul, individul nu a fost audiat nici până în prezent, după aproape un an de la incident.

„Eu am avut mai multe incidente cu el. Am făcut plângere la autorități. Am primit un plic în care am fost înștiințată că i s-a făcut dosar penal.

Știu că există peste 20 de fete care au avut probleme cu el, mi-au scris anul trecut. Din toate fetele astea, s-au întâmplat să fie chiar persoane cunoscute mie. Eu și alte două fete am depus plângere.

Ultima dată l-am întâlnit la un eveniment monden. Eram cu o prietenă. La ieșire, ne-am întâlnit cu un grup de cunoscuți, inclusiv o fată care mi-a spus: «Vreau să plec pentru că este aici un tip cu care am avut probleme și mă face să mă simt inconfortabil». Tot despre el era vorba, dar nici ea nu a făcut plângere.

Ce mi se pare interesant este că el este mereu la evenimente mondene, nimeni nu verifică că printre noi este un pușcăriaș, un agresor. Aștept ca Poliția să facă ceva” mărturisește Diana*, una dintre victime, al cărei nume real a fost schimbat în text pentru a-i proteja identitatea.