Momentul impactului. Imagini incredibile cu accidentul celui care a creat jocul Call of Duty. A murit pe loc

23 dec. 2025, 19:09

Vince Zampella, cofondator al studiourilor Infinity Ward și Respawn Entertainment, a decedat la vârsta de 55 de ani în urma unui accident rutier produs în California. El conducea un Ferrari pe autostrada Angeles Crest Highway, din zona Los Angeles, când vehiculul a părăsit carosabilul, a lovit o piatră de pe marginea șoselei și a luat foc.

Pe porțiunea de drum unde Zampella a avut accidental, drumul este plin de cotituri, iar limita de viteză este de 45 de mile/oră (aproximativ 72 de km/h). Mașina pe care o conducea, un Ferrari 296 GTS model 2026, cu peste 800 de cai putere, a ieșit din tunel cu o viteză atât de mare încât nu a mai putut efectua virajul strâns de la ieșire și a lovit direct un bolovan aflat pe marginea drumului.

Martorii și analizele sugerează că șoferul a fost probabil orbit de soare la ieșirea din tunel, ceea ce, combinat cu viteza mare, a făcut imposibilă frânarea sau evitarea impactului.

Până în prezent, autoritățile nu au comunicat viteza mașinii la momentul impactului, însă martorii ocular au indicat faptul că vehiculul avea o viteză mare, mult peste limita legală.. Deși ancheta oficială este în desfășurare, analiza preliminară a imaginilor filmate sugerează că Ferrari-ul rula cu peste 150-190 km/h.

