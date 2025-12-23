Prima pagină » Actualitate » Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene confirmă că dosarele închise pe prescripție nu trebuie redeschise

Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene confirmă că dosarele închise pe prescripție nu trebuie redeschise

Bianca Dogaru
23 dec. 2025, 18:31, Actualitate
Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene confirmă că dosarele închise pe prescripție nu trebuie redeschise

Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat marți, 23 decembrie, că Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene a susținut poziția instanței supreme din România în ceea ce privește prescripția răspunderii penale.

Conform Avocatului general, dacă un dosar a expirat prin prescripție confomr legilor românești, instanțele nu trebuie să-l redeschidă. Chiar dacă hotărârile nu erau definitive la momentul deciziei CJUE 2023, dreptul UE nu obligă la „reactivarea” răspunderii penale.

ÎCCJ subliniază că măsurile pentru recuperarea prejudiciului rămân valabile. Instanțele pot continua confiscările sau alte proceduri pentru a recupera pagubele.

Avocatul general a precizat că pragul de 50.000 de euro din legislația UE nu este obligatoriu. O fraudă poate fi considerată gravă chiar dacă suma este mai mică, în funcție de circumstanțe precum durata faptei, organizarea și recidiva.

În România, deciziile CCR din 2018 și 2022 au creat confuzie. Unele termene de prescripție nu s-au aplicat corect între 2018-2022. Avocatul general recomandă să nu se redeschidă dosare deja închise, pentru a respecta principiul legalității și drepturile fundamentale ale omului.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Guvernul adoptă ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor!
18:54
Guvernul adoptă ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor!
POLITICĂ Cine este noul ministru al Economiei și ce controverse se află în spatele lui Irineu Darău
17:57
Cine este noul ministru al Economiei și ce controverse se află în spatele lui Irineu Darău
POLITICĂ Care sunt controversele din spatele noului ministru al Apărării, Radu Miruță. De la acuzații de rasism, la încasarea a două salarii bugetare simultan și o amendă de 3.000 de euro
17:12
Care sunt controversele din spatele noului ministru al Apărării, Radu Miruță. De la acuzații de rasism, la încasarea a două salarii bugetare simultan și o amendă de 3.000 de euro
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
BREAKING | Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste turiștii din locație. Primele imagini cu dezastrul din locație
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Click
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cancan.ro
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Nicolae Ceaușescu și recordurile vânătorești

Cele mai noi