Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene confirmă că dosarele închise pe prescripție nu trebuie redeschise

Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat marți, 23 decembrie, că Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene a susținut poziția instanței supreme din România în ceea ce privește prescripția răspunderii penale.

Conform Avocatului general, dacă un dosar a expirat prin prescripție confomr legilor românești, instanțele nu trebuie să-l redeschidă. Chiar dacă hotărârile nu erau definitive la momentul deciziei CJUE 2023, dreptul UE nu obligă la „reactivarea” răspunderii penale.

ÎCCJ subliniază că măsurile pentru recuperarea prejudiciului rămân valabile. Instanțele pot continua confiscările sau alte proceduri pentru a recupera pagubele.

Avocatul general a precizat că pragul de 50.000 de euro din legislația UE nu este obligatoriu. O fraudă poate fi considerată gravă chiar dacă suma este mai mică, în funcție de circumstanțe precum durata faptei, organizarea și recidiva.

În România, deciziile CCR din 2018 și 2022 au creat confuzie. Unele termene de prescripție nu s-au aplicat corect între 2018-2022. Avocatul general recomandă să nu se redeschidă dosare deja închise, pentru a respecta principiul legalității și drepturile fundamentale ale omului.

