Meteorologii ANM anunță o vreme închisă la câmpie, în centru, în sudul și în estul țării, cu nori joși și cu ceață. În aceste zone, temperaturile rămân mai scăzute, de cel mult 8-10 grade. În același timp, în zonele deluroase și la munte, în continuare, avem parte de vreme frumoasă. Temperaturile sunt mult mai ridicate decât normalul perioadei.

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, prognoza meteo pentru sâmbătă – 15 noiembrie 2025, dar a precizat și la ce ne putem aștepta pentru începutul săptămânii viitoare.

Astăzi va fi frig în zonele de câmpie. Avem parte de ceață, nori joși. Pe de altă parte, la munte, se înregistrează temperaturi ridicate.

„Avem inversiune termică. Asta înseamnă că se păstrează aerul rece la câmpie, adică zone joase, iar la munte este mai cald. Stratificarea termică, prin inversiune, temperatura în loc să scadă cu înălțimea, crește cu înălțimea. O situație, da, specifică pentru această perioadă a anului. O situație în care suprafața nu mai este încălzită, radiativ de la soare. Și atunci suprafața se răcește mai mult. În timp ce zonele mai înalte de relief au o parte de aer mai cald, tipic inversiune termică.

Spre exemplu, avem 15 grade la Predeal, 15 grade la Sinaia. Temperaturile sunt mult mai mari la munte și la deal față de ce avem la câmpie”, a transmis meteorolologul de serviciu al ANM pentru Gândul.

În București, vremea va fi în general închisă. Temperatura maximă înregistrată va fi de 10 grade Celsius.

Cum va fi vremea săptămâna viitoare

Meteorologii au precizat, pentru Gândul, că începând de săptămâna viitoare, vremea se schimbă. Temperaturile scad treptat, iar vântul va începe să bată tot mai tare în partea de vest a țării.

La ora 09:00, ANM a publicat harta temperaturilor la nivelul întregii țări.

În București au fost 4 grade Celsius și cer acoperit de nori. Au fost 9 grade și la Constanța, iar la Brăila s-au înregistrat 7 grade Celsius.

Termometrele au arătat 0 grade la Târgu Mureș și la Bistrița Năsăud, dar cerul era senin.

Au fost 6 grade la Oradea, 6 grade la Arad și 3 grade la Timișoara.

În Moldova, au fost 4 grade la Bacău, 4 grade la Botoșani și 2 grade la Suceava, acolo unde și-a făcut apariția și ceața.

