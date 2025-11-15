Prima pagină » Vremea » Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul

Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul

Oana Zvobodă
15 nov. 2025, 10:46, Vremea
Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul

Meteorologii ANM anunță o vreme închisă la câmpie, în centru, în sudul și în estul țării, cu nori joși și cu ceață. În aceste zone, temperaturile rămân mai scăzute, de cel mult 8-10 grade. În același timp, în zonele deluroase și la munte, în continuare, avem parte de vreme frumoasă. Temperaturile sunt mult mai ridicate decât normalul perioadei.

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, prognoza meteo pentru sâmbătă – 15 noiembrie 2025, dar a precizat și la ce ne putem aștepta pentru începutul săptămânii viitoare.

Astăzi va fi frig în zonele de câmpie. Avem parte de ceață, nori joși. Pe de altă parte, la munte, se înregistrează temperaturi ridicate.

„Avem inversiune termică. Asta înseamnă că se păstrează aerul rece la câmpie, adică zone joase, iar la munte este mai cald. Stratificarea termică, prin inversiune, temperatura în loc să scadă cu înălțimea, crește cu înălțimea. O situație, da, specifică pentru această perioadă a anului. O situație în care suprafața nu mai este încălzită, radiativ de la soare. Și atunci suprafața se răcește mai mult. În timp ce zonele mai înalte de relief au o parte de aer mai cald, tipic inversiune termică.

Spre exemplu, avem 15 grade la Predeal, 15 grade la Sinaia. Temperaturile sunt mult mai mari la munte și la deal față de ce avem la câmpie”, a transmis meteorolologul de serviciu al ANM pentru Gândul.

Harta temperaturilor din România – ora 09:00

În București, vremea va fi în general închisă. Temperatura maximă înregistrată va fi de 10 grade Celsius.

Cum va fi vremea săptămâna viitoare

Meteorologii au precizat, pentru Gândul, că începând de săptămâna viitoare, vremea se schimbă. Temperaturile scad treptat, iar vântul va începe să bată tot mai tare în partea de vest a țării.

La ora 09:00, ANM a publicat harta temperaturilor la nivelul întregii țări.

  • În București au fost 4 grade Celsius și cer acoperit de nori. Au fost 9 grade și la Constanța, iar la Brăila s-au înregistrat 7 grade Celsius.
  • Termometrele au arătat 0 grade la Târgu Mureș și la Bistrița Năsăud, dar cerul era senin.
  • Au fost 6 grade la Oradea, 6 grade la Arad și 3 grade la Timișoara.
  • În Moldova, au fost 4 grade la Bacău, 4 grade la Botoșani și 2 grade la Suceava, acolo unde și-a făcut apariția și ceața.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

METEO Cod galben de ceață în 30 de județe din România. Zonele în care vizibilitatea este redusă sub 200 de metri
10:20
Cod galben de ceață în 30 de județe din România. Zonele în care vizibilitatea este redusă sub 200 de metri
Meteorologii de la Accuweather au anunțat în ce orașe din România va ninge în Ajunul Crăciunului. Cine va avea ZĂPADĂ, în timpul sărbătorilor de iarnă
10:04
Meteorologii de la Accuweather au anunțat în ce orașe din România va ninge în Ajunul Crăciunului. Cine va avea ZĂPADĂ, în timpul sărbătorilor de iarnă
METEO ANM a emis cod galben de ceață densă, în peste 20 de județe. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate
08:35, 14 Nov 2025
ANM a emis cod galben de ceață densă, în peste 20 de județe. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate
METEO Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
07:33, 12 Nov 2025
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
METEO Meteorologii anunță o lună DECEMBRIE cu vreme neobișnuită. Ce se întâmplă în București și unde va ninge. Două hărți relevante
11:42, 11 Nov 2025
Meteorologii anunță o lună DECEMBRIE cu vreme neobișnuită. Ce se întâmplă în București și unde va ninge. Două hărți relevante
METEO ANM a emis cod galben de ceață în 10 județe. În ce zone vizibilitatea scade sub 50 de metri
08:32, 11 Nov 2025
ANM a emis cod galben de ceață în 10 județe. În ce zone vizibilitatea scade sub 50 de metri
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului
Cancan.ro
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Premieră în astronomie: Forma unică a unei explozii stelare, dezvăluită cu Telescopul Foarte Mare de la ESO
VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ
11:22
Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu a fost nevoie să faci un desen românilor ca să înțeleagă faptul că Rusia reprezintă o AMENINȚARE”
11:00
Dan Dungaciu: „Nu a fost nevoie să faci un desen românilor ca să înțeleagă faptul că Rusia reprezintă o AMENINȚARE”
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „În condițiile în care nu avem o confruntare cu RUSIA, n-ai cum să zici că ducem un război hibrid de 10 ani”
11:00
Liviu Dragnea: „În condițiile în care nu avem o confruntare cu RUSIA, n-ai cum să zici că ducem un război hibrid de 10 ani”
FINANCIAR Criza Lukoil, analizată de experți: Risc de haos la pompă și prețuri mai mari cu 20%
10:55
Criza Lukoil, analizată de experți: Risc de haos la pompă și prețuri mai mari cu 20%
FINANCIAR Șeful Consiliului Concurenței, mesaj pentru șoferi, în contextul valului de scumpiri la pompă: „În foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni”
10:28
Șeful Consiliului Concurenței, mesaj pentru șoferi, în contextul valului de scumpiri la pompă: „În foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni”