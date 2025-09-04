Prima pagină » Actualitate » Atacuri sălbatice în serie la Zoo în Suceava. Un copil a fost mușcat de un LIGRU

Atacuri sălbatice în serie la Zoo în Suceava. Un copil a fost mușcat de un LIGRU

04 sept. 2025, 18:14, Actualitate
Atacuri sălbatice în serie la Zoo în Suceava. Un copil a fost mușcat de un LIGRU
Atac al unuil ligru asupra unui copil

Un nou episod bulversant de atac al unui animal de la Zoo asupra unui copil s-a derulat joi într-o localitate din județul Suceava. De data aceasta un băiat de 5 ani a fost mușcat de un ligru la grădina zoologică din Zaharești. Tot aici, săptămâna trecută, o fetiță a fost mușcată de o maimuță.

Băieţelul de 5 ani a ajuns imediat la Spitalul Judeţean Suceava, cu răni în zona spatelui, fiindu-i recomandat să se vaccineze antirabic.

Ligrul, animal rezultat din împerecherea unui leu cu o tigroaică, este unul din cele peste 100 de animale sălbatice din Grădina Zoologică din Zaharești.

Prefectul judeţului Suceava, Traian Andronachi, a anunțat că mai multe instituţii ale statului vor face verificări la Grădina Zoologică din localitatea Zahareşti, după acest atac.

Atac la Zoo. Acum o săptămână, o fetiță a fost mușcată de o maimuță

La aceeaşi grădină zoologică, care găzduiește aproximativ 100 de animale sălbatice, a avut loc un incident similar acum o săptămână, când o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de mână de o maimuţă. Ambele incidente au avut ca efect rănirea uşoară a celor doi copii, alături de o sperietură pe cinste.

În cazul fetiţei, cadrele medicale au stabilit ca diagnostic „plagă muşcată la mâna stângă”, fiind deschis un dosar penal pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă.

Mega-comisie de anchetă trimisă la Grădina zoologică

Prefectul judeţului Suceava, Traian Andronachi, a declarat, joi, pentru agenția News.ro, că situaţia de la Grădina zoologică de la Zahareşti a fost discutată într-o şedinţă la Prefectura Suceava. În consecință, reprezentanţi ai mai multor instituţii se vor deplasa la faţa locului pentru a face verificări.

”A fost o şedinţă de lucru şi am decis formarea unei comisii. Vor fi reprezentanţi de la Prefectură, DSV, DSP, ISU, ITM, Protecţia Consumatorului, Poliţia Animalelor, Poliţia Judeţeană, Garda de Mediu şi Inspectoratului de Stat în Construcţii, care vor face verificări la parcul respectiv. Se pare că mai avem o problemă, iar asta e legată de o sincopă legislativă, pentru că legiuitorul a omis să precizeze măsurile ce trebuie luate în cazul animalelor care nu provin de pe teritoriul României. Vom transmite mai departe pentru ca situaţia să fie corectată”, a afirmat prefectul de Suceava, Traian Andronachi.

Același județ a fost protagonist, recent, al unui alt incident surprinzător, având ca protagonist un râs adus din Polonia și scăpat din lesă de proprietar.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Un râs adus din Polonia, pierdut în Fălticeni după ce a scăpat din lesa proprietarului. Autoritățile din județul Suceava sunt în ALERTĂ maximă

MINUNEA BLONDĂ cu ochi albaștri din Bănie. Un pui alb de alpaca se născu din părinți „negri” la Zoo Craiova

Mediafax
Femeie ucisă de doi câini ciobănești, în Suceava. Care au fost ultimele ei cuvinte
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
EXCLUSIV Cum arată mormântul lui Ion Iliescu, la o lună de la moartea sa FOTO
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Ce au descoperit italienii despre moartea româncei Denisa Păun
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un pulsar care „fuge” de o supernovă