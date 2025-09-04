Un nou episod bulversant de atac al unui animal de la Zoo asupra unui copil s-a derulat joi într-o localitate din județul Suceava. De data aceasta un băiat de 5 ani a fost mușcat de un ligru la grădina zoologică din Zaharești. Tot aici, săptămâna trecută, o fetiță a fost mușcată de o maimuță.

Băieţelul de 5 ani a ajuns imediat la Spitalul Judeţean Suceava, cu răni în zona spatelui, fiindu-i recomandat să se vaccineze antirabic.



Ligrul, animal rezultat din împerecherea unui leu cu o tigroaică, este unul din cele peste 100 de animale sălbatice din Grădina Zoologică din Zaharești.

Prefectul judeţului Suceava, Traian Andronachi, a anunțat că mai multe instituţii ale statului vor face verificări la Grădina Zoologică din localitatea Zahareşti, după acest atac.

Atac la Zoo. Acum o săptămână, o fetiță a fost mușcată de o maimuță

La aceeaşi grădină zoologică, care găzduiește aproximativ 100 de animale sălbatice, a avut loc un incident similar acum o săptămână, când o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de mână de o maimuţă. Ambele incidente au avut ca efect rănirea uşoară a celor doi copii, alături de o sperietură pe cinste.

În cazul fetiţei, cadrele medicale au stabilit ca diagnostic „plagă muşcată la mâna stângă”, fiind deschis un dosar penal pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă.

Mega-comisie de anchetă trimisă la Grădina zoologică

Prefectul judeţului Suceava, Traian Andronachi, a declarat, joi, pentru agenția News.ro, că situaţia de la Grădina zoologică de la Zahareşti a fost discutată într-o şedinţă la Prefectura Suceava. În consecință, reprezentanţi ai mai multor instituţii se vor deplasa la faţa locului pentru a face verificări.

”A fost o şedinţă de lucru şi am decis formarea unei comisii. Vor fi reprezentanţi de la Prefectură, DSV, DSP, ISU, ITM, Protecţia Consumatorului, Poliţia Animalelor, Poliţia Judeţeană, Garda de Mediu şi Inspectoratului de Stat în Construcţii, care vor face verificări la parcul respectiv. Se pare că mai avem o problemă, iar asta e legată de o sincopă legislativă, pentru că legiuitorul a omis să precizeze măsurile ce trebuie luate în cazul animalelor care nu provin de pe teritoriul României. Vom transmite mai departe pentru ca situaţia să fie corectată”, a afirmat prefectul de Suceava, Traian Andronachi.

Același județ a fost protagonist, recent, al unui alt incident surprinzător, având ca protagonist un râs adus din Polonia și scăpat din lesă de proprietar.

