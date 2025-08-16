Prima pagină » Social » Un râs adus din Polonia, pierdut în Fălticeni după ce a scăpat din lesa proprietarului. Autoritățile din județul Suceava sunt în ALERTĂ maximă

16 aug. 2025, 22:02, Social
Un râs (lynx) adus din Polonia a fost pierdut pe străzile din Fălticeni, punând autoritățile din Suceava în stare de alertă. Proprietarul felinei este un bărbat din Iași. 

Locuitorii din Fălticeni au primit recomandări de la jandarmerie să nu se apropie de felina sălbatică, să nu o hrănească și să apeleze la 112 dacă o văd. Râsul are o vârstă de aproximativ un an și a fost achiziționat din Polonia.

Reprezentanții Jandarmeriei au transmis că „râsul era ținut în lesă, însă la un moment dat a scăpat de sub controlul proprietarului”.

Râsul era înregistrat, având CIP de luare în evidenţă, dar nu avea și GPS pentru localizare.

„Râsul este un animal sălbatic şi, deşi nu manifestă în mod normal un comportament agresiv faţă de oameni, poate deveni imprevizibil”, au transmis oficialii, potrivit Monitorul din Suceava.

Locuitorii din Fălticeni au fost notificați printr-o alertă extremă de sistemul RO-Alert.

Recomandări pentru cetățeni:

  • Evitați apropierea de animal, în cazul în care îl observați;
  • Nu încercați să îl hrăniți sau să îl capturați;
  • Supravegheați copiii și animalele de companie;
  • Sesizați imediat prezența râsului la numărul unic de urgență 112

Râsul: Caracteristici

Potrivit România Sălbatică, râsul este un „maestru al camuflajului”. Nu este deloc ușor de văzut. Are o talie mijlocie, adaptat pentru salturi, având picioarele din spate puternice. Coada este scurtă, păroasă și cu vârful bont. Urechile au smocuri de păr lung și negru.

Poate vâna capre negre, căprioare, oi, capre, pui de mistreți, păsări, vulpi și șoareci. Se poate strecura ușor prin pădurile de foioase și mixte.  WWF scrie despre râs că este al treilea mare prădător din Europa. Sunt 9.000 la număr în Europa și 2.700 de exemplare în Munții Carpați. Râsul poate trăi până la 17-20 ani. Cu toate că au gheare și dinți ascuțiți care pot provoca răni grave când sunt amenințați (sau au rabie), în mod obișnuit, râșii evită contactul cu oamenii și o iau la fugă când îi văd.

Luna trecută, autoritățile din județele Giurgiu și Teleorman au fost în alertă după semnalarea unei pantere negre care a scăpat dintr-o grădină zoologică din Bulgaria. Felina de culoare neagră n-a fost găsită nici până astăzi!

