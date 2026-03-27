Ultimul weekend în care se mai poate schia în Poiana Brașov. Sezonul de schi se închide oficial

Bianca Dogaru
Weekendul acesta este ultima șansă pentru iubitorii de munte să mai pună schiurile în picioare în masivul Postăvarul. Primăria Brașov a anunțat că duminică, 29 martie 2026, este ultima zi oficială a acestui sezon. Din cauza temperaturilor crescute, zăpada de pe pârtii a dispărut, ceea ce poate pune în pericol siguranța turiștilor.

De vineri, toate pârtiile din partea inferioară a stațiunii sunt închise. Turiștii mai pot folosi doar zonele de sus, precum Kanzel, Doamnei sau Drumul Roșu. Întoarcerea în Poiana Brașov se face obligatoriu cu telegondola.

„De mâine, pârtiile din partea inferioară vor fi închise, iar duminică, 29 martie, va fi ultima zi de schi din acest sezon. De mâine și până duminică se va schia doar pe pârtiile din partea superioară: Kanzel, Doamnei, Drumul Roșu, Ruia și Lupului superior, cu ieșire spre telescaunul Ruia. Retragerea spre Poiana Brașov se poate face cu telegondola.”

Tunurile de zăpadă au salvat acest sezon

Peste 90% din zăpada de pe munte a fost produsă artificial, deoarece iarna a fost săracă în ninsori naturale. Fără aceste sisteme moderne, turiștii nu ar fi avut nicio zi de schi în 2026.

„Început în 2 ianuarie 2026, acest sezon a confirmat, încă o dată, importanța investițiilor în modernizarea domeniului schiabil. Peste 90% din zăpada de pe pârtii a fost artificială, produsă de tunurile și lăncile de pe domeniul schiabil. Fără existența acestui sistem, Poiana Brașov nu ar fi avut pârtii deschise!”

Primăria a anunțat și faptul că punctele rămase pe ski-pass – cardul electronic folosit pentru accesul la instalațiile de transport pe cablu (telegondolă, telescaun, teleschi), nu vor putea fi folosite sezonul viitor.

