Prima pagină » Actualitate » Bolojan „STINGE” becul în toată țara și APRINDE luminițele de Crăciun de peste 1 milion de lei la Oradea. Contractul este mai mare decât cel de anul trecut și a fost atribuit „regelui ghirlandelor”

Bolojan „STINGE” becul în toată țara și APRINDE luminițele de Crăciun de peste 1 milion de lei la Oradea. Contractul este mai mare decât cel de anul trecut și a fost atribuit „regelui ghirlandelor”

13 nov. 2025, 05:00, Actualitate
Bolojan „STINGE” becul în toată țara și APRINDE luminițele de Crăciun de peste 1 milion de lei la Oradea. Contractul este mai mare decât cel de anul trecut și a fost atribuit „regelui ghirlandelor”
Galerie Foto 4

În timp ce premierul Ilie Bolojan pune zilnic placa austerității naționale, ne spune de luni bune că trebuie să facem economie, că trebuie să strângem cureaua, Primăria Oradea, pe care a condus-o ani de zile și pe care aproape că a lăsat-o moștenire apropiaților săi, instalează luminițe de Crăciun cu 1,2 milioane de lei.

Iar culmea este că în „anul austerității” promovate chiar de Ilie Bolojan, Primăria Oradea cheltuie pe luminițe mai mult decât anul trecut.  234.000 de euro din bani publici ies din buzunarele orădenilor pentru doar o lună de sclipiri.

Contractul de la Oradea este câștigat de către unul dintre cei mai mari abonați la afacerile cu marile primării, în domeniul iluminatului festiv. Este vorba de Mihai Horea Baba, un om de afaceri din Hunedoara, care a fost acuzat că „a montat hidoșenii” pe zeci de mii de euro și în Timișoara, condusă de liderul USR Dominic Fritz.

Baba este asociat în mai multe companii cu un austriac, dar și cu un offshore din Cipru, acolo unde, cel mai probabil, își și exportă profitul din „afacerile românești”.

În timp ce Ilie Bolojan „stinge” becul în toată țara și taie în care vie din veniturile românilor de rând, primarul din Oradea și apropiat al premierului, Florin Birta, cheltuie anul acesta pe luminițele de Crăciun mai mult decât anul trecut.

„În acest an, decorațiunile și montajul iluminatului festiv din municipiul Oradea sunt realizate de firma MK Illumination, valoarea contractului fiind de 1.190.541 lei (peste 234 de mii de euro – n.r.)”, au transmis reprezentanții Primăriei Oradea, la solicitarea Gândul.

Culmea, Primăria Oradea cheltuie mai mult în 2025 – „anul austerității”

De asemenea, bugetul aprobat pentru organizarea Târgului de Crăciun Oradea, desfășurat în perioada 28 noiembrie – 26 decembrie 2025, este de 605.000 lei.

„La ediția anterioară, din anul 2024, instituția care organizează Târgul de Crăciun a obținut venituri din comisioane de la comercianți în valoare de 618.106 lei, iar pentru ediția din 2025 se estimează o valoare similară a veniturilor recuperate”, mai spun reprezentanții Primăriei Oradea.

Florin Birta și Ilie Bolojan

Mai mult, costurile pentru iluminatul din acest an din Oradea vor fi mai mari cu circa 64.500 lei faţă de anul trecut, când municipalitatea orădeană a plătit pentru ornarea oraşului 1,12 milioane lei.

Baba Horea Mihai, „regele” luminițelor de Crăciun

Firma care a câștigat contractul cu Primăria Municipiului Oradea este din Hunedoara și a fost fondată în 2003, cu următorul acționariat: MK IMMO TRUST GMBH (75 %) și BABA HOREA MIHAI (25%).

În ceea ce-l privește pe Baba Horea Mihai, acesta este un abonat fidel la contractele cu primăriile din România, prin firma MK Illumination, având sute de afaceri cu statul.

Potrivit presei economice, numai în 202  familia Baba din Hunedoara a câștigat 4,6 milioane de lei pentru mon­tarea şi închirierea iluminatului festiv de Crăciun de la primăriile din Bucureşti, Timişoara, Oradea şi Vaslui.

„Hidoșenii” montate pe străzile orașului condus de Fritz

Presa din Timișoara a scris în anii trecuți că orașul controlat de Dominic Fritz, președinte USR, a cheltuit zeci de mii de euro, printr-o altă firmă deținută de familia Baba, pentru a decora municipiul „cu hidoșenii de Paște”.

Interesant este că Baba Horea Mihai deține și societatea CORVIN DESIGN – S.R.L, care este asociată cu firma BAREHA INVEST LIMITED, cu sediul social în Cipru, acolo unde, cel mai probabil, Baba își exportă profitul.

Revenind la Primăria Oradea, acest oraș trăiește pe opulență în acest an, în totală contradicție cu așa-zisa politică de austeritate dusă de premierul Ilie Bolojan.

Practic, primăria condusă de Florin Birta nu s-a mulțumit să pună luminițe într-o piață.

Anul acesta se vor amenaja 4,3 kilometri de ghirlande, cu 457 de figurine luminoase, și se vor împodobi cu lumini 293 de arbori, potrivit reprezentanților Primăriei Oradea.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: BOLOJAN ne-a spus că nu ia mită pentru că cei care o oferă ar putea să spună că i-au dat bani
06:00
Valentin Stan: BOLOJAN ne-a spus că nu ia mită pentru că cei care o oferă ar putea să spună că i-au dat bani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Toată lumea a promis că va face 10 lucruri și nu a făcut NICIUNUL”
23:15
Gigi Nețoiu: „Toată lumea a promis că va face 10 lucruri și nu a făcut NICIUNUL”
INEDIT Ardiles vânat. Mihai Mărgineanu a primit o citație de la Viena. Menestrelul, intimat-penal, trebuie să se predea poliției austriece
23:03
Ardiles vânat. Mihai Mărgineanu a primit o citație de la Viena. Menestrelul, intimat-penal, trebuie să se predea poliției austriece
VIDEO EXCLUSIV Victor Ponta atrage atenția asupra PERICOLULUI din noua Strategie de Apărare prezentată de Nicușor Dan: „Readuce serviciile secrete în cercetarea penală”
22:41
Victor Ponta atrage atenția asupra PERICOLULUI din noua Strategie de Apărare prezentată de Nicușor Dan: „Readuce serviciile secrete în cercetarea penală”
EXTERNE „Vânătoarea umană” din războiul din BOSNIA. Bogătașii străini au împușcat pentru distracție civili. Ororile anchetate de procurori
22:15
„Vânătoarea umană” din războiul din BOSNIA. Bogătașii străini au împușcat pentru distracție civili. Ororile anchetate de procurori
CONTROVERSĂ Daniel David i-a înfuriat pe profesori, după ce le-a pasat responsabilitatea pentru analfabetismul din școli: „Declarații calomnioase și ofensatoare”
21:52
Daniel David i-a înfuriat pe profesori, după ce le-a pasat responsabilitatea pentru analfabetismul din școli: „Declarații calomnioase și ofensatoare”
Mediafax
HOROSCOP 13 noiembrie. Ziua de astăzi aduce oportunități noi și energie pozitivă pentru toate zodiile
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru fraudă. A strâns 365.000 de euro din donații
Mediafax
Ce „vorbesc” oamenii cu ChatGPT: iată cele 47.000 de conversații care arată adevărul
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Sprijinul investitorilor Tesla pentru pachetul salarial uriaș al lui Elon Musk a fost mai mic în acest an
POLITICĂ Ionuț Moșteanu laudă Strategia de Apărare a lui Nicușor Dan, ce permite implicarea Serviciilor Secrete în documentarea faptelor penale
01:50
Ionuț Moșteanu laudă Strategia de Apărare a lui Nicușor Dan, ce permite implicarea Serviciilor Secrete în documentarea faptelor penale
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru îi spulberă șansele lui Cătălin Drulă înainte de alegeri: „Scorul lui e CATASTROFAL de mic, e pe locul 4 la distanță MARE de locul 3”
01:01
Andrei Caramitru îi spulberă șansele lui Cătălin Drulă înainte de alegeri: „Scorul lui e CATASTROFAL de mic, e pe locul 4 la distanță MARE de locul 3”
VIDEO EXCLUSIV Victor Ponta o taxează pe Oana Gheorghiu pentru salariul de la ONG-ul Dăruiește Viață și o acuză de dublu standard: „Tu iei 5.000 de euro de la copilași”
00:02
Victor Ponta o taxează pe Oana Gheorghiu pentru salariul de la ONG-ul Dăruiește Viață și o acuză de dublu standard: „Tu iei 5.000 de euro de la copilași”
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Ar trebui să ne uităm de unde are USR bani de campanie”
23:45
Gigi Nețoiu: „Ar trebui să ne uităm de unde are USR bani de campanie”
DIGITALIZARE Meta, TikTok și Snapchat anunță dezactivarea a unui milion de conturi de socializare într-o țară. Sunt vizați utilizatorii sub 16 ani
22:50
Meta, TikTok și Snapchat anunță dezactivarea a unui milion de conturi de socializare într-o țară. Sunt vizați utilizatorii sub 16 ani