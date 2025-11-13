În timp ce premierul Ilie Bolojan pune zilnic placa austerității naționale, ne spune de luni bune că trebuie să facem economie, că trebuie să strângem cureaua, Primăria Oradea, pe care a condus-o ani de zile și pe care aproape că a lăsat-o moștenire apropiaților săi, instalează luminițe de Crăciun cu 1,2 milioane de lei.

Iar culmea este că în „anul austerității” promovate chiar de Ilie Bolojan, Primăria Oradea cheltuie pe luminițe mai mult decât anul trecut. 234.000 de euro din bani publici ies din buzunarele orădenilor pentru doar o lună de sclipiri.

Contractul de la Oradea este câștigat de către unul dintre cei mai mari abonați la afacerile cu marile primării, în domeniul iluminatului festiv. Este vorba de Mihai Horea Baba, un om de afaceri din Hunedoara, care a fost acuzat că „a montat hidoșenii” pe zeci de mii de euro și în Timișoara, condusă de liderul USR Dominic Fritz.

Baba este asociat în mai multe companii cu un austriac, dar și cu un offshore din Cipru, acolo unde, cel mai probabil, își și exportă profitul din „afacerile românești”.

În timp ce Ilie Bolojan „stinge” becul în toată țara și taie în care vie din veniturile românilor de rând, primarul din Oradea și apropiat al premierului, Florin Birta, cheltuie anul acesta pe luminițele de Crăciun mai mult decât anul trecut.

„În acest an, decorațiunile și montajul iluminatului festiv din municipiul Oradea sunt realizate de firma MK Illumination, valoarea contractului fiind de 1.190.541 lei (peste 234 de mii de euro – n.r.)”, au transmis reprezentanții Primăriei Oradea, la solicitarea Gândul.

Culmea, Primăria Oradea cheltuie mai mult în 2025 – „anul austerității”

De asemenea, bugetul aprobat pentru organizarea Târgului de Crăciun Oradea, desfășurat în perioada 28 noiembrie – 26 decembrie 2025, este de 605.000 lei.

„La ediția anterioară, din anul 2024, instituția care organizează Târgul de Crăciun a obținut venituri din comisioane de la comercianți în valoare de 618.106 lei, iar pentru ediția din 2025 se estimează o valoare similară a veniturilor recuperate”, mai spun reprezentanții Primăriei Oradea.

Mai mult, costurile pentru iluminatul din acest an din Oradea vor fi mai mari cu circa 64.500 lei faţă de anul trecut, când municipalitatea orădeană a plătit pentru ornarea oraşului 1,12 milioane lei.

Baba Horea Mihai, „regele” luminițelor de Crăciun

Firma care a câștigat contractul cu Primăria Municipiului Oradea este din Hunedoara și a fost fondată în 2003, cu următorul acționariat: MK IMMO TRUST GMBH (75 %) și BABA HOREA MIHAI (25%).

În ceea ce-l privește pe Baba Horea Mihai, acesta este un abonat fidel la contractele cu primăriile din România, prin firma MK Illumination, având sute de afaceri cu statul.

Potrivit presei economice, numai în 202 familia Baba din Hunedoara a câștigat 4,6 milioane de lei pentru mon­tarea şi închirierea iluminatului festiv de Crăciun de la primăriile din Bucureşti, Timişoara, Oradea şi Vaslui.

„Hidoșenii” montate pe străzile orașului condus de Fritz

Presa din Timișoara a scris în anii trecuți că orașul controlat de Dominic Fritz, președinte USR, a cheltuit zeci de mii de euro, printr-o altă firmă deținută de familia Baba, pentru a decora municipiul „cu hidoșenii de Paște”.

Interesant este că Baba Horea Mihai deține și societatea CORVIN DESIGN – S.R.L, care este asociată cu firma BAREHA INVEST LIMITED, cu sediul social în Cipru, acolo unde, cel mai probabil, Baba își exportă profitul.

Revenind la Primăria Oradea, acest oraș trăiește pe opulență în acest an, în totală contradicție cu așa-zisa politică de austeritate dusă de premierul Ilie Bolojan.

Practic, primăria condusă de Florin Birta nu s-a mulțumit să pună luminițe într-o piață.

Anul acesta se vor amenaja 4,3 kilometri de ghirlande, cu 457 de figurine luminoase, și se vor împodobi cu lumini 293 de arbori, potrivit reprezentanților Primăriei Oradea.

