Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de Operațiunea Jupiter – susțin surse pentru Bihoreanul

03 nov. 2025, 10:01, Actualitate
Potrivit surselor BIHOREANUL, în operațiunea Jupiter – declanșată și în Bihor de către Parchetul General și ai Direcției de Investigare a Criminalităţii Economice -sunt vizate și sedii ale unor firme controlate de milionarii Ioan și Viorel Micula, în localitățile Rieni, Ștei și Sudrigiu.

Frații Micula sunt apropiați ai premierului Ilie Bolojan.

Într-o informare transmisă luni, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție arată că, în cadrul operațiunii derulate împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române, au loc 78 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, fără a fi precizate locațiile.

Procurorii anunță că descinderile vizează infracțiuni precum contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice.

Într-o informare separată, Poliția Română precizează că acțiunea urmărește documentarea activității persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute ilegal. De asemenea, mai multe persoane vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale.

Știre în curs de actualizare

Mediafax
