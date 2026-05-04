Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta, replică pentru Oana Gheorghiu: „Deciziile economice majore implică multe alte elemente decât un simplu PR”

Victor Ponta, replică pentru Oana Gheorghiu: „Deciziile economice majore implică multe alte elemente decât un simplu PR”

Victor Ponta, replică pentru Oana Gheorghiu: „Deciziile economice majore implică multe alte elemente decât un simplu PR”
Victor Ponta, replică pentru Oana Gheorghiu

Într-o replică trimisă Oanei Gheorghiu, vicepremier în Guvernul Bolojan, Victor Ponta arată că problemele României nu se rezolvă cu „ elemente” de PR. „Deciziile economice majore implică multe”, spune fostul prim-ministru.

Pe Facebook, Victor Ponta își începe textul cu mesajul „stimată doamnă Viceprim-ministru”.

Ponta: „Un minim efort de documentare…”

„Vă mulțumesc pentru mesajul primit de la echipa dumneavoastră de comunicare, mesaj identic adresat tuturor parlamentarilor români cu ocazia moțiunii de cenzură. Este o inițiativă apreciabilă de PR, dar, ca orice inițiativă strict de PR, are și erori”, își începe mesajul Victor Ponta.

Mai departe, liderul PSD arată următoarele:

Un minim efort de documentare din partea colaboratorilor dumneavoastră ar fi indicat faptul că «dl deputat Ponta Victor Viorel» este aceeași persoană care, în calitate de prim-ministru, a coordonat și implementat atât restructurarea Hidroelectrica, cât și listarea duală, pe piețele de capital de la Londra și București, a Romgaz , Electrica si Nuclearelectrica.

Deși aveam o legitimitate politică dată de votul românilor la alegeri, o majoritate parlamentară extrem de stabilă și o echipă cu experiență în domeniul economic (nu în zona de funcționare a unui ONG), eu atunci am informat, consultat și am colaborat cu toate instituțiile statului, începând chiar cu Parlamentul, în vederea succesului unor asemenea operațiuni complexe – și chiar am reușit.

„M-aș bucura să văd că ați înțeles această realitate”

Această scrisoare și prezentare, făcute de echipa dumneavoastră de PR cu doar câteva zile înainte de moțiunea de cenzură, nu mi-a dat increderea necesară ca ne aflăm acum in situatia in care sa avem garantat un succes al vânzărilor de actiuni in sensul intereselor legitime ale Guvernului si ale Romaniei!

În final, experiența m-a ajutat sa inteleg ca deciziile economice majore implica multe alte elemente decat un simplu PR ( usor de transformat in pura propaganda)! In masura in care veti ramane in functia guvernamentala actuala m-as bucura sa vad ca ati inteles aceasta realitate!

Cu stima !

Deputat Victor Ponta”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Victor Ponta: „Dacă se reface coaliția și doar Bolojan pleacă, AUR va aduna peste 50% din voturile românilor”

Victor Ponta: „USR-ul va critica PSD-ul, dar îl va ruga să revină la guvernare. Vor vrea să-și păstreze ministerele, eventual să mai primească unul”

Confruntat de Gândul cu faptul că USR s-a asociat cu AUR în 2021 să dărâme Guvernul Cîțu, Dominic Fritz acuză o pierdere de memorie. Vezi cum a scăldat-o șeful USR

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Libertății Presei: „Nu putem construi nimic într-o societate care se autodistruge zilnic”
13:17
Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Libertății Presei: „Nu putem construi nimic într-o societate care se autodistruge zilnic”
INCIDENT Curieri prădați de hoți. Doi bărbați au fost reținuți pentru furt calificat în București. Ce au furat și ce s-a întâmplat cu bunurile
12:51
Curieri prădați de hoți. Doi bărbați au fost reținuți pentru furt calificat în București. Ce au furat și ce s-a întâmplat cu bunurile
INEDIT De ce pedala de frână a mașinii este poziționată mai sus decât pedala de accelerație? Nu, nu e vorba de design
12:50
De ce pedala de frână a mașinii este poziționată mai sus decât pedala de accelerație? Nu, nu e vorba de design
ULTIMA ORĂ Încă 10 senatori social democraţi cer să fie coautori la proiectul prin care se interzice înstrăinarea acţiunilor companiilor de stat
12:45
Încă 10 senatori social democraţi cer să fie coautori la proiectul prin care se interzice înstrăinarea acţiunilor companiilor de stat
POLITICĂ Dominic Fritz, îndemn pentru parlamentari, înaintea moțiunii de cenzură: „Pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea”
12:42
Dominic Fritz, îndemn pentru parlamentari, înaintea moțiunii de cenzură: „Pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea”
REACȚIE Anca Dragu, nume vehiculat pe scena politică drept posibil premier, a ajuns la Palatul Victoria. Prima reacție la varianta de premier tehnocrat
12:35
Anca Dragu, nume vehiculat pe scena politică drept posibil premier, a ajuns la Palatul Victoria. Prima reacție la varianta de premier tehnocrat
Mediafax
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Cancan.ro
Vladimir Putin se teme pentru viața lui. Ce interdicție majoră au acum bodyguarzii, bucătarii și fotografii lui
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Click
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
De ce unii oameni au nevoie constantă de reasigurare în relații. Ce spune psihologia?
FLASH NEWS De la summit-ul din Erevan, Emmanuel Macron anunță dacă Franța va crește numărul de trupe în România
14:02
De la summit-ul din Erevan, Emmanuel Macron anunță dacă Franța va crește numărul de trupe în România
CONTROVERSĂ Finlanda este îngrijorată de dronele ucrianene care rătăcesc în spațiul său aerian. Cum au ajuns acestea tocmai în teritoriul finlandez
14:01
Finlanda este îngrijorată de dronele ucrianene care rătăcesc în spațiul său aerian. Cum au ajuns acestea tocmai în teritoriul finlandez
FLASH NEWS Cu o zi înainte de moțiunea de cenzură leul își continuă deprecierea. La cât este cotată azi moneda națională de BNR
13:53
Cu o zi înainte de moțiunea de cenzură leul își continuă deprecierea. La cât este cotată azi moneda națională de BNR
MUNCĂ Angajări la Blocul Național Sindical pentru un mega-proiect finanțat de Banca Mondială. Ce condiții trebuie îndeplinite de cei interesați
13:51
Angajări la Blocul Național Sindical pentru un mega-proiect finanțat de Banca Mondială. Ce condiții trebuie îndeplinite de cei interesați
FLASH NEWS Cum reacționează Merz după ce Trump a anunțat retragerea celor 5.000 de soldați din Germania. „Ceea ce spune acum nu este nou, este doar mai dramatic”
13:29
Cum reacționează Merz după ce Trump a anunțat retragerea celor 5.000 de soldați din Germania. „Ceea ce spune acum nu este nou, este doar mai dramatic”
FLASH NEWS Nicușor Dan și Albert al II-lea de Monaco, întâlnire la Erevan: „Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună”
13:21
Nicușor Dan și Albert al II-lea de Monaco, întâlnire la Erevan: „Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună”

Cele mai noi

Trimite acest link pe