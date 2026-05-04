Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Libertății Presei: „Nu putem construi nimic într-o societate care se autodistruge zilnic”

Olga Borșcevschi
Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rogobete a transmis un mesaj, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, în care vorbeşte despre generaţia sa, care nu a trăit perioada comunistă şi care constată că, în România, se vorbeşte prea mult despre trecut, şi prea puţin despre prezent şi viitor. „Nu putem construi nimic într-o societate care se autodistruge zilnic, în care fiecare reuşită este minimalizată şi fiecare eşec este amplificat fără măsură. Este ca într-o boală gravă”, a subliniat Rogobete, adăugând că nu crede că democraţia poate „sta într-un singur om”.

În mesajul publicat pe Facebook duminică, de Ziua Mondială a Libertăţii Presei, Alexandru Rogobete a vorbit din punctul de vedere al unui „om politic dintr-o generaţie care nu mai poate fi ţinută captivă în trecut”.

„Eu, la 35 de ani, nu am nicio vină pentru ce s-a întâmplat în perioada post-decembristă. Noi am preluat această ţară aşa cum este: cu bune, cu rele, cu tensiuni, cu dezechilibre, dar şi cu oameni extraordinari şi cu rezultate care, de prea multe ori, nu sunt spuse. Marea noastră greşeală a fost că am vorbit prea mult despre trecut şi prea puţin despre prezent şi viitor. Am transformat critica într-un reflex şi am uitat să vedem construcţia. Am ajuns să arătăm zilnic doar ce nu funcţionează, ignorând ceea ce merge, ceea ce se schimbă, ceea ce se face bine pentru oameni”, a transmis Rogobete.

„Democrația nu poate sta într-un singur om”

Fostul ministru constată că în fiecare domeniu, inclusiv în politică, sunt oameni care muncesc onest, care iau decizii grele şi care nu caută scuze, ci soluţii.

„Generaţia mea nu poate vorbi despre trecut aşa cum o fac alţii, pentru că nu l-a trăit. Dar tocmai de aceea are responsabilitatea de a construi viitorul. Un viitor mai curat, mai echilibrat, mai deschis. Un viitor în care comunicarea este liberă, în care tehnologia este un instrument real de dezvoltare şi în care România stă la aceeaşi masă cu statele dezvoltate. Nu putem construi nimic într-o societate care se autodistruge zilnic, în care fiecare reuşită este minimalizată şi fiecare eşec este amplificat fără măsură. Este ca într-o boală gravă: dacă nu crezi că te vei face bine, dacă nu lupţi, dacă nu ai încredere, nici cel mai bun tratament nu funcţionează. Din cărţile pe care le-am citit şi din experienţa pe care o trăim astăzi, am învăţat un lucru esenţial: nu există un «mesia». Democraţia nu poate sta într-un singur om”, mai spune el.

El a mai transmis şi un mesaj politic, susţinând că nu poate fi pusă la îndoială capacitatea instituţiilor, a oamenilor de bună credinţă, a tuturor celor care muncesc cinstit, „doar prin raportare la un singur om”.

„România nu se construieşte printr-un nume, ci printr-un efort comun. Generaţia mea – a celor născuţi după Revoluţie – are dreptul şi responsabilitatea să înceapă să construiască, împreună cu experienţa celor care ne-au crescut. Nu împotriva lor, ci alături de ei. Avem nevoie de echilibru, de luciditate, de onestitate şi, mai ales, de curajul de a recunoaşte şi ceea ce este bine, nu doar ceea ce este greşit. În tot acest echilibru, presa are un rol fundamental. O presă liberă, responsabilă şi profesionistă nu doar critică, ci şi informează corect, construieşte context şi oferă oamenilor şansa de a înţelege realitatea. Mulțumesc tuturor jurnaliștilor care aleg să își facă meseria cu responsabilitate și echilibru. Rolul vostru este esențial într-un stat de drept și într-o societate care vrea să meargă înainte”, mai precizează fostul ministru.

„Votul meu va fi unul pentru dialog”

„Iar marți, votul meu va fi unul pentru dialog, pentru comunicare, pentru resetare și pentru încredere. Voi vota pentru a opri logica tăierilor și pentru a începe, cu adevărat, să construim pentru țara în care trăim.
Cred în România care se construiește, nu în România care se plânge.
Cred în generația mea. Cred în România onestă, nu în România lui „-10%”. Nu poți face mai mult, cu 10% mai puțin!
Și cred că avem puterea să facem lucrurile bine.
Încrederea ne face bine”, mai transmite el.

