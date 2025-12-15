Prima pagină » Știri externe » Celebrul regizor Rob Reiner și soția sa Michele au fost găsiți morți la reședința lor din Los Angeles. Fiul vedetei, principalul suspect al crimei

Ruxandra Radulescu
15 dec. 2025, 09:15, Știri externe
Regizorul și actorul Rob Reiner și soția sa Michele sunt cele două persoane găsite moarte duminică în casa din Los Angeles a lui Reiner, potrivit unui oficial al forțelor de ordine citat de AP. Autoritățile consideră că este vorba de o crimă, iar principalul suspect ar fi chiar fiul regizorului.

Anchetatorii cred că cei doi au suferit răni prin înjunghiere, iar un membru al familiei este interogat de anchetatori, a spus oficialul.

Pompierii din Los Angeles au declarat că au răspuns la o solicitare de asistență medicală și au găsit înăuntru un bărbat de 78 de ani și o femeie de 68 de ani, ambii morți.

Reiner împlinise 78 de ani în martie.

Detectivii de la Divizia de Omucideri și Jafuri investigau o „aparentă omucidere” la domiciliul lui Reiner, a declarat căpitanul Mike Bland de la Departamentul de Poliție din Los Angeles.

Autoritățile din Los Angeles nu au confirmat identitatea persoanelor găsite moarte în reședința din cartierul de lux Brentwood, situat în partea de vest a orașului, unde locuiesc multe vedete.

Reiner a fost mult timp unul dintre cei mai prolifici regizori de la Hollywood, iar opera sa include unele dintre cele mai memorabile filme din anii 1980 și 1990, printre care „This is Spinal Tap”, „A Few Good Men”, „When Harry Met Sally” și „The Princess Bride”.

Rolul său ca Meathead în serialul clasic al lui Norman Lear din anii 1970, „All in the Family”, alături de Archie Bunker interpretat de Carol O’Connor, l-a catapultat către faimă și i-a adus două premii Emmy.

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a calificat moartea lui Reiner drept o pierdere devastatoare pentru oraș.

„Contribuțiile lui Rob Reiner au avut un impact profund asupra culturii și societății americane, iar el a îmbunătățit nenumărate vieți prin munca sa creativă și prin lupta pentru justiție socială și economică”, a declarat Bass într-un comunicat.

FOTO: Profimedia

Cele mai noi