Fiul unei foste procuroare din Giurgiu a fost lovit mortat de o mașină a poliției. Tânărul avea doar 17 ani

Este anchetă la Poliția Giurgiu după ce o autospecială a lovit motocicleta condusă de fiul fostului procuror-șef Andreea Albu.

Tânărul a murit în urma accidentului produs în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Potrivit Poliției Giurgiu, accidentul a avut loc în jurul orei 03.15.

Un agent de poliție în vârstă de 24 de ani, în timp ce conducea o autospecială de poliție, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase, pe strada Tudor Vianu, din municipiul Giurgiu, la intersecția cu bulevardul Ion I.C.Brătianu, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „stop”, fiind acroșată în partea laterală dreapta de o motocicletă, condusă de către un tânăr de 17 ani.

În ciuda efectuării manevrelor de resuscitare de către cadrele medicale, a fost declarat decesul motociclistului.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Anchetă pentru ucidere din culpă

„Precizăm faptul că polițiștii se deplasau la o intervenție, fiind solicitați să acorde sprijin unei alte patrule aflată la o sesizare de violență fizică.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Conducerea IPJ Giurgiu a dispus efectuarea unor verificări, prin Compartimentul Control Intern”, transmite Poliția Giurgiu.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că victima este fiul din prima căsătorie a fostului procuror-șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, Andreea Albu, care s-a recăsătorit și locuiește în Turcia.