Fostul prim-adjunct al directorului SRI a transmis un amplu mesaj de condoleanțe după dispariția generalului în rezervă Dumitru Dumbravă, alături de care a lucrat aproape două decenii. În mesajul său, Florian Coldea laudă profilul excepțional al fostului său coleg, alături de care fusese trimis în judecată în luna iulie.

Astfel, Coldea vorbește despre pierderea unui prieten apropiat și despre contribuția lui Dumbravă în apărarea securității naționale.

Un profesionist desăvârșit, cu o contribuție confirmată de partenerii externi

„Cu profundă tristețe, deplâng pierderea unui prieten cu care am împărtășit aproape 20 de ani de muncă, provocări și reușite, dintre care mai mult de jumătate dedicate apărării intereselor de securitate ale României.

Generalul de brigadă Dumitru Dumbravă mi-a fost mai întâi colaborator apropiat, un camarad în slujba patriei și apoi, timp de mulți ani, un prieten de neînlocuit”, a transmis Coldea.

Fostul prim-adjunct al SRI a evidențiat un profesionalist desăvârșit.

„Am avut privilegiul de a colabora cu un profesionist desăvârșit, cu o carieră exemplară, care a fost permanent dedicat apărării legii și loial țării, instituției pe care a servit-o și familiei sale. (…) Eforturile sale neobosite pentru apărarea legalității activităților Serviciului, pentru protejarea securității naționale și a statului de drept (…) au fost confirmate de autoritățile competente (în ciuda tuturor criticilor), dar și de partenerii internaționali”, a mai scris Coldea.

Dumitru Dumbravă s-a luptat cu boala și abuzurile, amintește Florian Coldea

Controversatul fost director-adjunc al SRI a amintit și implicarea lui Dumbravă în consolidarea rolului instituției strategice și în introducerea motto-ului „Patria a priori!”. În altă ordine de idei, Florian Coldea a remarcat că în ultimul an Dumbravă s-a confruntat nu doar cu boala cruntă, ci și cu nedreptăți și presiuni publice.

„În ultimul an, a înfruntat cu demnitate, pe lângă boala necruțătoare cu care se confrunta, nedreptăți și abuzuri care i-au afectat sănătatea, cărora le-a răspuns cu luciditate, calm și echilibru”, a scris fostul prim-adjunct SRI, care a avut un mesaj de susținere și pentru familie.

„Gândurile mele se îndreaptă către soția și fiul său. Vreau să știe cât de mult a fost apreciat și respectat pentru profesionalismul și calitățile sale umane de către prieteni, colegi și colaboratori (…).

Pentru mine, generalul de brigadă Dumitru Dumbravă va rămâne mereu nu doar un exemplu de devotament și integritate, ci și un prieten adevărat, a cărui memorie o voi păstra vie, cu adânc respect și prețuire. Să-i fie trecerea lină și sufletul împăcat! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a conchis Florian Coldea.

CONTEXT

De amintit că Dumbravă a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui Florian Coldea. Fostul general SRI de 53 de ani a murit vineri, la Spitalul instituției. Acesta a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui Coldea.

Dumitru Dumbravă și Florian Coldea au fost trimiși în judecată de DNA în luna iulie. Cei doi, alături de avocatul Doru Trăilă, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor.

Coldea și Dumbravă au respins acuzațiile DNA, acuzând-o pe Mihaela Iorga Moraru, procurorul de caz, de lipsă de imparțialitate și de administrare de probe în afara cadrului legal.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață

Urmează perioada marilor DOSARE EXPLOZIVE la DNA! Ce secrete păstrează șeful Anticorupției, Marius Voineag