Prima pagină » Actualitate » Florian Coldea, pios omagiu la moartea lui Dumitru Dumbravă. Cei doi generali, buni prieteni, erau colegi de lot în procesul demarat de DNA în iulie

Florian Coldea, pios omagiu la moartea lui Dumitru Dumbravă. Cei doi generali, buni prieteni, erau colegi de lot în procesul demarat de DNA în iulie

28 sept. 2025, 15:26, Actualitate
Florian Coldea, pios omagiu la moartea lui Dumitru Dumbravă. Cei doi generali, buni prieteni, erau colegi de lot în procesul demarat de DNA în iulie

Fostul prim-adjunct al directorului SRI a transmis un amplu mesaj de condoleanțe după dispariția generalului în rezervă Dumitru Dumbravă, alături de care a lucrat aproape două decenii. În mesajul său, Florian Coldea laudă profilul excepțional al fostului său coleg, alături de care fusese trimis în judecată în luna iulie. 

Astfel, Coldea vorbește despre pierderea unui prieten apropiat și despre contribuția lui Dumbravă în apărarea securității naționale.

Un profesionist desăvârșit, cu o contribuție confirmată de partenerii externi

„Cu profundă tristețe, deplâng pierderea unui prieten cu care am împărtășit aproape 20 de ani de muncă, provocări și reușite, dintre care mai mult de jumătate dedicate apărării intereselor de securitate ale României.

Generalul de brigadă Dumitru Dumbravă mi-a fost mai întâi colaborator apropiat, un camarad în slujba patriei și apoi, timp de mulți ani, un prieten de neînlocuit”, a transmis Coldea.

Fostul prim-adjunct al SRI a evidențiat un profesionalist desăvârșit.

„Am avut privilegiul de a colabora cu un profesionist desăvârșit, cu o carieră exemplară, care a fost permanent dedicat apărării legii și loial țării, instituției pe care a servit-o și familiei sale. (…) Eforturile sale neobosite pentru apărarea legalității activităților Serviciului, pentru protejarea securității naționale și a statului de drept (…) au fost confirmate de autoritățile competente (în ciuda tuturor criticilor), dar și de partenerii internaționali”, a mai scris Coldea.

Dumitru Dumbravă s-a luptat cu boala și abuzurile, amintește Florian Coldea

Controversatul fost director-adjunc al SRI a amintit și implicarea lui Dumbravă în consolidarea rolului instituției strategice și în introducerea motto-ului „Patria a priori!”. În altă ordine de idei,  Florian Coldea a remarcat că în ultimul an Dumbravă s-a confruntat nu doar cu boala cruntă, ci și cu nedreptăți și presiuni publice.

„În ultimul an, a înfruntat cu demnitate, pe lângă boala necruțătoare cu care se confrunta, nedreptăți și abuzuri care i-au afectat sănătatea, cărora le-a răspuns cu luciditate, calm și echilibru”, a scris fostul prim-adjunct SRI, care a avut un mesaj de susținere și pentru familie.

„Gândurile mele se îndreaptă către soția și fiul său. Vreau să știe cât de mult a fost apreciat și respectat pentru profesionalismul și calitățile sale umane de către prieteni, colegi și colaboratori (…).

Pentru mine, generalul de brigadă Dumitru Dumbravă va rămâne mereu nu doar un exemplu de devotament și integritate, ci și un prieten adevărat, a cărui memorie o voi păstra vie, cu adânc respect și prețuire. Să-i fie trecerea lină și sufletul împăcat! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a conchis Florian Coldea.

CONTEXT

De amintit că Dumbravă a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui Florian Coldea. Fostul general SRI de 53 de ani a murit vineri, la Spitalul instituției. Acesta a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui Coldea.

Dumitru Dumbravă și Florian Coldea au fost trimiși în judecată de DNA în luna iulie. Cei doi, alături de avocatul Doru Trăilă, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor.

Coldea și Dumbravă au respins acuzațiile DNA, acuzând-o pe Mihaela Iorga Moraru, procurorul de caz, de lipsă de imparțialitate și de administrare de probe în afara cadrului legal.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață

Urmează perioada marilor DOSARE EXPLOZIVE la DNA! Ce secrete păstrează șeful Anticorupției, Marius Voineag

Citește și

ANALIZĂ Totuși, cât de gravă e amenințarea Rusiei la adresa Europei? Țările NATO o percep diferit, diferențele de opinii aduc COMPROMISURI. „Așa era și în timpul Războiului Rece”
15:34
Totuși, cât de gravă e amenințarea Rusiei la adresa Europei? Țările NATO o percep diferit, diferențele de opinii aduc COMPROMISURI. „Așa era și în timpul Războiului Rece”
EXTERNE Alegeri în Republica Moldova. Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului a fost DEPĂȘIT
15:34
Alegeri în Republica Moldova. Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului a fost DEPĂȘIT
ACTUALITATE Podul IOR din Sectorul 3, București, intră într-o stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac
15:20
Podul IOR din Sectorul 3, București, intră într-o stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac
VIDEO Ovidiu Dragoș Argeșanu: „Să fii un bun PSIHOLOG nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni”
14:56
Ovidiu Dragoș Argeșanu: „Să fii un bun PSIHOLOG nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni”
VIDEO Ovidiu Dragoș Argeșanu, la „Altceva cu Adrian Artene”: Despre suflet și îngeri. Cine l-a chemat pe Muntele ATHOS și cum a ajuns acolo
14:24
Ovidiu Dragoș Argeșanu, la „Altceva cu Adrian Artene”: Despre suflet și îngeri. Cine l-a chemat pe Muntele ATHOS și cum a ajuns acolo
VIDEO Biserica românească din satul în care a creat și a fost îngropat Van Gogh a fost terminată după 9 ani. Lăcașul de cult, cumpărat de comunitatea de români și reconstruit, a fost SFINȚIT
14:21
Biserica românească din satul în care a creat și a fost îngropat Van Gogh a fost terminată după 9 ani. Lăcașul de cult, cumpărat de comunitatea de români și reconstruit, a fost SFINȚIT
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
observatornews.ro
Momentul când primarul comunei Troianul din Teleorman primeşte şpagă la plic
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Structuri „ACTIVE” stau ASCUNSE sub gheața Antarcticii
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Evz.ro
Fructul dulce al toamnei care îngrașă. Toată lumea îl adoră
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât de dură. Le-a fost ascuns prea mult timp: "Să le ardă și inimile lor de durere". Ce au aflat despre Andreea Cuciuc i-a pus la pământ. Este un adevăr greu de dus: "Doamne, fă lumină!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Totul pentru vânătorile lui Nicolae Ceaușescu”