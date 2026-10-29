Ministrul Agriculturii din Guvernul Niculescu îl acuză pe Ilie Bolojan că a cedat „din interes” Spaniei contractele României cu Algeria la exportul de ovine și caprine. Când vor fi reluate exporturile către țările din Africa și Orientul Mijlociu

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, îl acuză pe fostul prim-ministru Ilie Bolojan că „a avut anumite interese” de a da Spaniei contractele pe care România le semnase cu Algeria pentru exportul de ovine și caprine, în contextul în care Comisia Europeană a stabilit, în iunie 2026, după depistarea unui nou focar de infecție în județul Mureș, extinderea interdicției stabilite în interiorul blocului comunitar și către țări terțe, în special cele din nordul Africii și din Orientul Mijlociu. Invitat în platoul Gândul, la emisiunea „Subiectul Zilei” cu Răzvan Dumitrescu, ministrul social-democrat a explicat că lipsa de reacție a Guvernului condus de Ilie Bolojan în fața deciziei Comisiei Europene poate genera inclusiv cereri de despăgubire din partea țărilor terțe care aveau contracte cu fermele din România.

De asemenea, actualul ministru al Agriculturii – care, până la data de 25 aprilie 2026, a ocupat aceeași funcție și în Cabinetul condus de Ilie Bolojan – a mai precizat că, din punctul său de vedere, exporturile de ovine și caprine către țările terțe care acceptă animale vaccinate ar putea fi reluate „în câteva săptămâni”.

Înregistrarea integrală a ediției „Subiectul Zilei” în care este invitat Florin Barbu poate fi urmărită AICI.

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„Uniunea Europeană nu poate legifera pe țări terțe ” / „Decizia trebuia contestată de ANSVSA, sub semnătura domnului Bolojan” / „Probabil au avut anumite interese”

„Uniunea Europeană, prin regulamente și directive, poate să legifereze pe o parte de comerț în interiorul Uniunii Europene. Ei nu pot legifera pe țări terțe, atât timp cât o țară are protocoale încheiate, contracte încheiate cu aceste țări pentru export. Din punctul meu de vedere, dacă, în acel moment, eram la Ministerul Agriculturii, cred că luam o decizie de a contesta acea decizie.

Din păcate, în România, nu s-a contestat această decizie. După două săptămâni (n.r. – de când miniștrii PSD s-au retras din Guvernul Bolojan), s-a dat decizie de blocare. A fost decizia Comisiei, dar putea fi contestată de ministrul de Externe, împreună cu Secretariatul General al Guvernului. Pentru că ANSVSA este în subordinea Secretariatului General.

ANSVSA trebuia să propună către Ministerul de Externe și sub semnătura domnului prim-ministru Bolojan. Mă întrebați pe mine de ce n-au făcut-o? Probabil au avut anumite interese să dea Spaniei acele contracte pe care noi le aveam cu Algeria. Ăsta este punctul meu de vedere”, a explicat Florin Barbu.

„În 2024 și 2025, am primit 300 de milioane de euro din exportul de ovine și caprine către țări terțe”

„Când ești prim-ministru și ai datele Institutului Național de Statistică – în anii 2024 și 2025, 300 de milioane de euro din exportul de ovine și caprine către țări terțe – știind că tu ai o problemă economică în România, cu deficitul, cu încasările la bugetul de stat, eu cred că domnul Bolojan trebuia să meargă la Comisia Europeană, inclusiv la doamna președintă Ursula și să aibă o discuție pe acest aspect: De ce îmi interzici să export către țări terțe?

Am înțeles, la nivelul Uniunii Europene nu sunteți de acord. Dar, dacă eu am anumite contracte comerciale, care implică anumite pierderi. Vorbim de sume de 300 de milioane de euro. Dacă eu m-am angajat, ca privat, că trebuie să livrez către o companie din Algeria, din Arabia Saudită, din Maroc acea cantitate și eu nu îmi respect acel contract, pot să intru într-un litigiu juridic, prin care aceste companii din țări terțe să ceară despăgubiri”, a precizat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

„Am mers la Comisia Europeană și am solicitat modificarea acelei decizii pentru a putea exporta în țări terțe”

„Noi am făcut tot ceea ce ne-a cerut Comisia Europeană. Am întocmit planuri, le-am respectat, am început vaccinarea. Am avut o discuție la Luxemburg și eu consider, în momentul de față, că România și-a îndeplinit obligațiile.

Eu cred și am convingerea că, în câteva săptămâni, exportul de animale vii – și vorbim de ovine și caprine – va fi deblocat către țări terțe. Am mers la Comisia Europeană și am solicitat modificarea acelei decizii pentru a putea exporta în țări terțe.

În momentul de față, nu ne interesează spațiul Uniunii Europene. Cu toate că va afecta în timp și consumul de carne în UE. România deține 25% din consumul de carne de oaie din Uniunea Europeană. 25% este asigurat de România. Eu am solicitat să facem exportul către țări terțe”, a mai menționat Florin Barbu.