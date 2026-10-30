Top 5 greșeli pe care (aproape) toți românii le fac, fără a ști că sunt ilegale. Amenzile variază între 100 și câteva mii de lei

Iată 5 greșeli pe care (aproape) toți românii le fac, fără a ști că sunt ilegale. Amenzile variază între 100 și câteva mii de lei.

Multe dintre gesturile pe care românii le fac zilnic, fără să se gândească la consecințe, pot atrage amenzi usturătoare. De la aruncarea gunoiului în locuri nepermise și parcarea neregulamentară, până la consumul de alcool în spații publice, încălcarea legii se poate sancționa cu amenzi de la 100 de lei până la câteva mii de lei.

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1. Să arunci o pungă cu gunoi lângă tomberon, nu în el

Primul lucru pe care mulți oameni îl fac și care pare aparent nevinovat este aruncarea gunoiului lângă tomberon, ci nu în acesta.

Cadrul legal: OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20 alin. (3), care interzice abandonarea, aruncarea și ascunderea deșeurilor.

În funcție de încadrarea juridică, OUG nr. 92/2021 prevede sancțiuni diferite, inclusiv amenzi de ordinul miilor de lei.

2. Să parchezi mașina pe trotuar

Cel de-al doilea lucru și poate cel mai des întâlnit este parcarea mașinii pe trotuar.

Cadrul legal: OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, art. 72 alin. (7), coroborat cu Regulamentul de aplicare, aprobat prin HG nr. 1.391/2006. Ocuparea trotuarului cu vehicule este interzisă, cu excepția situațiilor în care parcarea este permisă prin indicatoare sau marcaje și sunt respectate condițiile legale.

Amenda pentru parcarea neregulamentară pe trotuar este de 810–1.012 lei, adică 4–5 puncte-amendă, dacă fapta este încadrată la staționare neregulamentară.

3. Să bei alcool pe o bancă în parc sau pe stradă

Cel de-al treilea lucru pe care oamenii îl fac și nu știu că pot fi sancționați pentru că este ilegal este consumul de băuturi alcoolice în spații publice, precum parcurile sau străzile.

Cadrul legal: Legea nr. 61/1991, art. 2 pct. 23, care interzice consumul băuturilor alcoolice în anumite locuri publice, inclusiv pe drumuri publice și în parcuri, cu excepțiile prevăzute de lege.

Legislație: Amenda este de 100–500 de lei pentru consumul de alcool în locurile publice enumerate de articol, potrivit art. 3 alin. (1) lit. e) din aceeași lege.

4. Să rupi flori dintr-un rond amenajat de primărie

Un alt lucru aparent banal, dar care poate aduce amenzi usturătoare, este deteriorarea aranjamentelor florale și a spațiilor verzi amenajat de primărie.

Cadrul legal: Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, art. 5 lit. c). Textul interzice deteriorarea aranjamentelor florale și a gazonului, precum și vătămarea arborilor și arbuștilor.

Art. 23 din aceeași lege prevede sancțiuni diferite în funcție de obligația încălcată. Pentru faptele încadrate la art. 5 lit. c), amenda pentru persoanele fizice este de 200–1.000 de lei.

5. Să îți rezervi un loc de parcare public punând un scaun sau o ladă pe carosabil

Ultimul lucru, dar și unul dintre cele mai întâlnite, este „rezervarea” unui loc de parcare public prin amplasarea unui obiect pe carosabil, pentru a împiedica ocuparea acestuia de către alți șoferi.

Cadrul legal: Hotărârile consiliilor locale care reglementează gospodărirea și ocuparea domeniului public. Nu există o singură amendă națională aplicabilă tuturor situațiilor.

Amenda – exemplu concret: În Sectorul 1 al Capitalei, potrivit HCL nr. 75/2025, sancțiunea pentru persoanele fizice este de 500–1.000 de lei, iar pentru persoanele juridice, de 1.000–2.500 de lei. Primăria Sectorului 1 a confirmat aceste valori într-un comunicat publicat la 10 martie 2026.