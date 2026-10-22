Influencerul german Manuel Otto, creatorul jocului Stick Run, a murit la 30 de ani. S-ar fi sinucis în timpul unei transmisiuni live

Influencerul german Manuel Otto, cunoscut pentru crearea popularului joc multiplayer „Stick Run” pe când era doar un adolescent, a încetat din viață la vârsta de 30 de ani, în urma unui incident petrecut în timpul unei transmisiuni live, scrie Tribune.

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Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al „Stick Run”, care a emis o declarație referitoare la videoclipul respectiv, precizând că, după toate aparențele, Otto s-ar fi sinucis. Circumstanțele decesului său nu au fost încă pe deplin elucidate, potrivit TMZ, publicație care a relatat știrea pe 21 octombrie.

Reprezentantul „Stick Run” a solicitat, de asemenea, respectarea intimității tuturor celor afectați de această tragedie și a îndemnat publicul să nu răspândească zvonuri neverificate în mediul online.

Detaliile privind locul în care a survenit decesul lui Otto rămân neclare. Au existat speculații cu privire la o posibilă legătură cu un incident care a implicat un incendiu mortal în Bavaria, Germania, deși aceste circumstanțe nu au fost confirmate din surse independente.

Otto era cunoscut în special pentru faptul că a creat „Stick Run” la vârsta de doar 14 ani. Jocul multiplayer a devenit popular în rândul utilizatorilor, contribuind la consacrarea numelui său în universul jocurilor online și al culturii de pe internet.

După aflarea veștii despre decesul său, fanii au transmis condoleanțe pe rețelele de socializare, aducându-i un ultim omagiu influencerului german. Vestea morții sale a generat un val de mesaje din partea celor care i-au apreciat contribuția la dezvoltarea jocurilor online.

Momentan, nu au fost făcute publice detalii suplimentare despre incident sau concluzii oficiale ale anchetei.

Decesul lui Otto survine într-un context în care se acordă o atenție sporită presiunilor și riscurilor asociate platformelor online, unde transmisiunile în direct pot expune momente private unui public numeros. Cu toate acestea, nu există informații care să stabilească o legătură între aceste aspecte generale și circumstanțele specifice ale morții sale, spune sursa citată.