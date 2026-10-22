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Un fost atacant al celebrei echipe Rangers din New York a murit la 69 de ani. Care a fost cauza morții

Un fost atacant al celebrei echipe Rangers din New York a murit la 69 de ani. Care a fost cauza morții
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Ron Duguay, un veteran cu 12 sezoane în NHL (cea mai importantă ligă profesionistă de hochei pe gheață din lume, reunind echipe din Statele Unite și Canada), dar cunoscut mai ales pentru perioada petrecută la echipa Rangers, marcată de o prezență constantă în atenția paparazzilor și a celebrităților, a încetat din viață joi, în urma unei lupte cu cancerul de colon, potrivit partenerei sale, Sarah Palin. Avea 69 de ani, scrie New York Post.

Selectat al 13-lea în draftul din 1977 de către „Blueshirts” (Rangers), Duguay a fost un atacant rapid și tehnic. Cele șase sezoane petrecute la New York au fost marcate, printre altele, de parcursul echipei până în finala Cupei Stanley din 1979, unde Rangers au fost învinși de Montreal Canadiens, după cinci meciuri. În cele 499 de partide disputate pentru Rangers, Duguay a înregistrat 164 de goluri și 176 de pase decisive, totalizând 340 de puncte.

„Organizația New York Rangers deplânge pierderea lui Ron Duguay, unul dintre cei mai populari jucători din istoria francizei”, a transmis echipa într-o declarație pe X.

„Stilul inconfundabil de a patina al lui Ron, cu părul fluturând în timp ce înainta pe gheață, a cucerit publicul de la «The Garden», iar talentul, tenacitatea și carisma sa i-au adus admirația tuturor locuitorilor din New York. Ne alăturăm comunității hocheistice în a transmite condoleanțe prietenilor, familiei și celor dragi lui Ron în aceste momente dificile.”

Chiar și în prezent, Duguay deține, la egalitate, recordul francizei pentru cel mai rapid gol marcat de la începutul unui meci. El a înscris la doar nouă secunde de la startul unei partide împotriva echipei Flyers, pe 6 aprilie 1980.

Madison Square Garden a scos la iveală tot ce era mai bun în Duguay, a cărui popularitate imensă l-a transformat într-o adevărată senzație a orașului New York.

„Imediat ce pășeam pe gheață, simțeam energia. Devii, atunci, mai mult decât un jucător de hochei”, a declarat el pentru TVA Sports în 2023. „Devii un artist, pentru că oferi divertisment și ai ocazia să-i faci pe spectatori să sară de pe scaune de fiecare dată când aplici o lovitură.”

În martie 2009, la aproape șase ani după ce jucase ultimul său meci profesionist, Duguay, pe atunci în vârstă de 51 de ani, a semnat un contract pe două zile, pentru două partide, cu echipele Brooklyn Aces și Jersey Rockhoppers, în cadrul Eastern Professional Hockey League. El a donat câștigurile obținute către Garden of Dreams Foundation, o organizație non-profit asociată cu Madison Square Garden.

În același an, Duguay a participat la sezonul inaugural al competiției de patinaj „Battle of the Blades”, difuzată de CBC. A făcut echipă cu Barbara Underhill și a concurat în sprijinul World Vision Canada, o organizație caritabilă creștină dedicată ajutorului umanitar, dezvoltării și susținerii unor cauze sociale.

Totuși, cei opt ani petrecuți la New York au fost cei care l-au transformat pe Duguay într-unul dintre cei mai cunoscuți hocheiști din toate timpurile. Iubirea sa pentru Manhattan era evidentă.

Între 2007 și 2018, Duguay a fost, de asemenea, analist în cadrul transmisiunilor MSG Network ale meciurilor echipei Rangers.

Duguay are două fiice: Shay Thomas și Amber Stavros, și un fiu pe nume, Noah Duguay, dar și nepoți: Aiden, Jayden, Cole, Nora și Ranger.

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