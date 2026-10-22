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ÎCCJ reacționează după decizia CEDO privind salariile restante ale magistraților și susține că nu anulează obligațiile autorităților de a respecta calendarul de plată

Ruxandra Radulescu
ÎCCJ reacționează după decizia CEDO privind salariile restante ale magistraților și susține că nu anulează obligațiile autorităților de a respecta calendarul de plată
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Înalta Curte de Casație și Justiție a reacționat, joi 22 octombrie, la decizia pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a respins plângerile magistraților privind restanțele salariale datorate de Guvern și a invocat posibil conflict de interese. Magistrații români susțin că decizia CEDO nu anulează obligațiile autorităților de a respecta calendarul de plată.

Judecătorii Curții Supreme afirmă că există o distincție juridică esențială între situația examinată de CEDO și solicitările magistraților din procesul intentat Guvernului.

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„Totodată, Curtea recunoaște că executarea obligațiilor financiare ale statului poate fi eşalonată, în condiții determinate, fără ca această posibilitate să echivaleze cu înlăturarea obligației de plată sau cu lipsirea de efecte a hotărârilor definitive.

În acest context, este necesară o distincție juridică esenţială între situația examinată de CEDO și litigiul iniţiat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor.”, menționează Înalta Curte de Casație și Justiție într-un comunicat.

Potrivit instanței din România, judecătorii europeni au analizat o situație diferită, față de cea semnalată în procesul deschis Guvernului.

„Cauza analizată de instanța europeană a privit compatibilitatea mecanismelor succesive de eşalonare și a întârzierilor în executarea hotărârilor judecătoreşti cu garanțiile oferite de Convenție”, notează ÎCCJ.

„Problema juridică a vizat respectarea de către autoritățile executive a propriului cadru normativ”

Judecătorii români subliniază, însă, că procesul intentat de Înalta Curte „nu a avut ca obiect contestarea, în principiu, a posibilității legale de eșalonare a obligațiilor financiare și nici înlăturarea mecanismelor instituite de legiuitor”. Ligiul dintre ÎCCJ a vizat, de fapt, îndeplinirea obligațiilor salariale de către statul român, potrivit calendarului de plată eșalonat stabilit chiar de acesta.

„Problema juridică supusă instanţei naționale a vizat respectarea de către autoritățile executive a propriului cadru normativ și îndeplinirea obligațiilor care decurg din acesta, inclusiv în ceea ce privește asigurarea resurselor bugetare necesare executării hotărârilor judecătorești, potrivit chiar calendarului de eşalonare stabilit unilateral de către Guvern”, se precizează în comunicatul instituției.

„Cu alte cuvinte, una este posibilitatea statului de a reglementa modalitatea şi calendarul executării unor obligații, iar alta este obligația autorităților statului de a respecta chiar regulile pe care le-au instituit”, mai subliniază judecătorii Curții Supreme.

„Decizia CEDO nu reprezintă o soluționare a litigiului inițiat de Înalta Curte”

Magistrații Curții Supremă atrag atenția că decizia judecătorilor europeni de la CEDO nu reprezintă o soluționare a procesului intentat Guvernului și nu invalidează solicitările privind plata restanțelor salariale.

„Această distincție este esențială pentru înțelegerea corectă a celor două cauze. Decizia CEDO nu reprezintă o soluționare a litigiului inițiat de Înalta Curte și nu poate fi prezentată ca validând sau invalidând automat pretențiile formulate într-un proces cu obiect şi temeiuri juridice distincte.

Înalta Curte respectă autoritatea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și consideră că dezbaterea publică trebuie să pornească de la conținutul efectiv al deciziei, nu de la interpretări selective sau de la extrapolări care depășesc limitele cauzei examinate”, mai precizează sursa citată.

CEDO a respins plângerile magistraților privind restanțele salariale

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a respins, joi, în unanimitate, cererile formulate de cinci judecători și foști judecători români care s-au plâns de neexecutarea integrală a unor hotărâri judecătorești prin care statul fusese obligat să le plătească diferite sume de bani cu titlu de despăgubire pentru diferențele de remunerație considerate a fi discriminatorii în raport cu alte categorii de magistrați sau funcționari, informează CEDO într-un comunicat de presă.

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