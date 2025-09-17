Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, actorul Florin Călinescu a comentat pe marginea campaniei de imagine a președintelui, susținută fără menajamente de postul de televiziune Antena 3.

Chestionat de moderator cum explică relația nefiresc de apropiată dintre trustul Antena Group și Nicușor Dan, vedeta de televiziune a observat că, neîndoios, președintele în funcție este obedient față de politica unor televiziuni ca Antena 3 sau Antena 1. Mai mult, posturile amintite nu ezită să îi amintească discret șefului statului că le este dator.

“Sper că ați observat că toate interviurile lui Nicușor se țin la Antena 3. I se transmite “vedeți că hârtia a rămas la noi”, a comentat fosta vedetă a Pro Tv.

