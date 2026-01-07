Prima pagină » Actualitate » Un cunoscut analist financiar dă alarma: Creșterea TVA la 24% nu este exclusă în 2026

Un cunoscut analist financiar dă alarma: Creșterea TVA la 24% nu este exclusă în 2026
Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025 / foto: Shutterstock

Adrian Codîrlașu, analist CFA, avertizează că șocul scumpirilor începute în 2025 de guvernul Bolojan este departe de a se fi încheiat. Dacă românii au simțit direct în buzunare impactul creșterii generalizate a TVA la 21%, nu este exclusă o nouă creștere a acestei taxe nici anul acesta, consideră specialiștii.

Într-un sumar comentariu pe tema economică a momentului, creșterea fulminată a taxelor și impozitelor, Adrian Codîrlașu, analist CFA, apreciază că Executivul nu se va limita la majorarea substanțială a iacestora. Cel mai probabil, echipa lui Ilie Bolojan va mai opera o dată creșterea TVA, după cea din 2025, când aceasta a crescut la 21%.

Majorarea cu peste 80% a impozitelor pe proprietate nu va fi probabil suficientă pentru reducerea deficitului bugetar sub 6,4% cum a anunțat premierul Bolojan. Din acest motiv, scenariul CFA prezentat la finalul anului trecut indică, în scenariul pesimist, că în a doua parte a lui 2026 vom asista probabil la o nouă majorare de TVA.

Undeva la 23%-24%, similar cu media UE”, avertizează Adrian Codirlașu (foto), vicepreședinte al CFA România.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA).

CFA: Și în 2027 vom avea probabil o creștere economică în jurul lui zero

Specialiștii CFA apreciază că și anul viitor vom avea probabil o creștere economică în jurul lui zero, iar deficitul bugetar în jur de 6%, Ceea ce ar fi o performanță, dar acest deficit va rămâne în continuare nesustenabil. Pe de altă parte, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se declară optimist în privința strategiei fiscal-bugetare.

